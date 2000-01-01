В чём секрет брутальной трансформации тела Серхио Рамоса
Защитник сборной Испании и «ПСЖ», ранее выступавший за «Реал», Серхио Рамос впечатлил трансформацией своего тела во времена пандемии коронавируса.
19 марта Рамос опубликовал фото из зала и анонсировал намерение кардинально преобразить своё тело.
Ровно через два месяца Рамос заявил, что достиг желаемого.
В дальнейшем Серхио продолжал работать, чтобы не растерять достигнутые результаты. Как ему удалось преобразить тело?
Рамос утверждает, что ментальный настрой — одна из главных причин преображения. Это важно, но всё-таки изменения произошли за счёт прямых действий.
Диета — один из основных факторов. Рамос ограничивал употребление алкоголя и сахаросодержащих продуктов.
Что ест Серхио Рамос каждый день
Завтрак: цельнозерновой хлеб, грудка индейки с авокадо и кофе.
Полдник: ягодная смесь, горсть миндаля, йогурт.
Обед: салат из овощей, посыпанный семенами подсолнечника и тыквы.
Полдник: ягодная смесь, горсть миндаля, йогурт.
Обед: салат из овощей, посыпанный семенами подсолнечника и тыквы.
Полдник: коктейль из банана и горохового протеина.
Ужин: треска с лимоном, зеленью и оливками.
Ужин: треска с лимоном, зеленью и оливками.
Какие упражнения делает Рамос
Рамос очень активен в тренажёрном зале, что можно увидеть на его странице в «Инстаграме». По сути, Серхио не скрывает свои рабочие будни и показывает все упражнения.
Плиометрическая тренировка
Улучшают скорость и ловкость. Примеры: Прыжки с барьерами 3 (подходы) х 6 (раз), прыжки в длину с лентой сопротивления 3 x 8, прыжок на ящик и на одной ноге 3 x 8, приседания с прыжками 3 х 10.
Медицинский мяч 3 x 12, удар набивным мячом 3 x 12, плио выпады 3 х 8, прыжки с барьерами 3 х 6.
Силовые упражнения
Выпады на ящик со штангой 3 x 10-12 (каждая нога), приседания со штангой 3 х 8-10, подъём гантелей 3 х 10 (каждая нога), шагающие выпады со штангой 3 x 10 (каждая нога), махи гири 3 х 15.
Подтягивания с собственным весом — 3 подхода до отказа сил, тяга штанги 3 х 8-10, жим штанги лёжа 3 х 8-10, сгибание рук с гантелями 3 х 12, сгибание рук с гантелями на трицепс 3 x 12.
Рамос занимается четыре дня в неделю, выполняя комплекс упражнений по каждой из двух указанных типов тренировок. Каждое занятие включает кардиотренировку.
В чём секрет брутальной трансформации тела Серхио Рамоса
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