Главные футболисты-разочарования этого сезона
Ещё недавно эти парни тащили свои команды, а теперь их статистика далека от прежней. Рейтинг, в который попали восемь звёзд.
Джейдон Санчо
Одна из главных надежд английского футбола в прошлом сезоне оформил 19 баллов по «гол+пас» в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию». В «Манчестер Юнайтед» пока всё не так здорово: всего один мяч в АПЛ.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Карьера Обамеянга внезапно полетела вниз. Ещё в прошлом сезоне он забил за «Арсенал» 10 голов в АПЛ, а в этом положил четыре и попал на трансфер. Из-за проблем с дисциплиной форвард сейчас не играет.
Маркус Рашфорд
Рашфорд в прошлом сезоне тащил «Манчестер Юнайтед»: 20 очков по «гол+пас» в АПЛ. Сейчас его практически не видно на поле. У форварда всего три результативных действия в чемпионате.
Александр Ляказетт
Ляказетт, как и Обамеянг, раньше был лидером «Арсенала». В прошлом сезоне он забил 13 голов в АПЛ. Сейчас всё печальнее, хоть и лучше, чем у скандального партнёра. У француза три мяча в чемпионате.
Лионель Месси
Главная звезда этого рейтинга. В «Барселоне» Месси тащил: 30 голов в прошлом чемпионате Испании. А вот адаптация в «ПСЖ» затянулась. У аргентинца всего один мяч в Лиге 1 за полгода.
Эдинсон Кавани
И ещё один игрок «МЮ». Полтора года назад Кавани пришёл свободным агентом и засверкал: 10 голов в АПЛ. В этом году он играет меньше, так что и мячей немного — всего два.
Ромелу Лукаку
Недавно Лукаку был машиной. Он забил за «Интер» 24 гола в Серии А и отдал 11 голевых передач в прошлом сезоне. После возвращения в «Челси» прежняя статистика испарилась: всего пять мячей в АПЛ.
Луис Суарес
В прошлом сезоне Суарес принёс «Атлетико» чемпионство. В Примере он наколотил 21 гол. Сейчас, похоже, мотивации меньше: в чемпионате у уругвайца семь мячей.
Главные футболисты-разочарования этого сезона
Читайте также