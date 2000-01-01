«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:1, сезон-2019/2020, АПЛ. € 1,45 млрд

Единственный матч с участием «Тоттенхэма» в этом топе. Их состав оценивался в € 622 млн, что на € 203 млн меньше, чем у «Ливерпуля».