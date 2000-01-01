Главные враги Неймара в футболе
У нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии часто случались стычки с другими футболистами. Неймар нажил себе недругов как в чемпионате Франции, так и в Испании ещё во время выступления за «Барселону».
Альваро Гонсалес
Матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» завершился потасовкой. Неймар, ударивший Гонсалеса кулаком по голове сзади и получивший за это удаление, после матча обвинил соперника в расизме.
При этом сам Неймар прибегнул к расизму, оскорбив японского игрока «Марселя» Хироки Сакаи, назвав его «чёртовым китайцем». «Родители всегда учили меня выносить мусор», — сказал Гонсалес о Неймаре.
Нелсон Семеду
Неймар подрался с партнёром по «Барселоне» Семеду во время тренировки в июле 2017-го. Разнимать одноклубников пришлось Серхио Бускетсу. В результате инцидента тренировка была досрочно прекращена.
В августе Неймар стал игроком «ПСЖ». Семеду заявил, что поведение Неймара его раздражало, поскольку он только перешёл в «Барселону».
Антониу Гонсалвеш
Полузащитник «Страсбурга» Антониу Гонсалвеш призвал Неймара не жаловаться после травмы в матче Кубка Франции. Бразилец был заменён на 62-й минуте, не сумев сдержать слёз.
«У Неймара такой стиль. Если ты так играешь, то не жалуйся, когда получаешь по ногам. На поле он может веселиться, но пусть потом не плачет. Мы не собираемся играть в его игры», — сказал Гонсалвеш.
Габи
Полузащитник «Атлетико» Габи был удалён в перерыве матча с «Барселоной» в 2015-м за удар Неймара в подтрибунном помещении. После игры капитан «матрасников» раскритиковал бразильца.
«Неймар показывает много различных жестов. Особенно когда выигрывает. Если его команда ведёт в счёте, он провоцирует. Такое поведение выводит из равновесия», — заявил Габи.
Анди Делор
Нападающий «Монпелье» Анди Делор заявил, что подарил бы форварду «ПСЖ» Неймару книгу про уважение. После матча чемпионата Франции в 2019-м у игроков в подтрибунном помещении возник конфликт.
«У него достаточно денег, ему не нужен подарок. Ну ладно. Просто по приколу, я бы купил ему книгу «Уважение для чайников», – заявил Делор.
Тьягу Джало
В одном из эпизодов защитник «Лилля» Тьягу Джало сфолил на Неймаре. Бразильцу не понравилась такая игра, он не удержался и толкнул соперника. Оба футболиста были удалены.
«Он ударил меня рукой по подбородку. В туннеле Неймар говорил вещи, которые мне не понравились, он даже бросил в меня пластырем. Неймару следует больше уважать коллег», — сказал Джало.
Кани
Полузащитник «Атлетико» Кани после поражения от «Барселоны» в матче Кубка Испании предостерёг Неймара от лишних разговоров. В концовке встречи между игроками двух команд едва не разгорелась потасовка.
«На протяжении всей карьеры у него будут проблемы. У Неймара такой стиль игры, он постоянно разговаривает. Однажды он просто нарвётся, как это было сегодня», — заявил Кани.
Главные враги Неймара в футболе
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