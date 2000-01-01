Спортсмен-лидер по подписчикам в «Твиттере» и человек-лидер — в «Инстаграме»

96,7 млн в «Твиттере» (у второго Леброна Джеймса — 50,6 млн). 392 млн в «Инстаграме» — рекорд для любого человека на планете. Далее актёр Дуэйн «Скала» Джонсон и певица Ариана Гранде (по 291 млн).