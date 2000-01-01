Георгий Мелкадзе

Нападающий в «Спартаке» давно, но за всё это время так и не закрепился в основе. Контракт Мелкадзе тоже истекает летом, но до этого может не дойти. СМИ сообщают, что скоро игрок перейдёт в «Сочи».