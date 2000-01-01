7 игроков «Спартака» с истекающими контрактами
«Спартак» продлил соглашение с Айртоном! Новость хорошая, но красно-белые по-прежнему рискуют потерять сразу нескольких игроков. Собрали тех, у кого, по данным Transfermarkt, истекает контракт.
Зелимхан Бакаев
История с контрактом полузащитника тянется давно, а сейчас настал решающий момент. Бакаев говорит, что хочет остаться. Но договорённости нет. Если ничего не изменится, игрок уйдёт летом бесплатно.
Александр Селихов
Оказывается, «Спартак» рискует потерять и основного вратаря. Правда, на переговоры с Селиховым у клуба побольше времени — контракт Александра истекает в декабре этого года.
Илья Кутепов
В защите тоже всё не так просто. Кутепов был основным в сборной на ЧМ-2018 и становился чемпионом со «Спартаком», а сейчас не играет. До истечения контракта всего полгода.
Николай Рассказов
Ещё один защитник, но на этот раз фланговый. Несмотря на критику в адрес Рассказова, осенью СМИ сообщали, что «Спартак» обсуждает с ним продление контракта. С тех пор никаких новостей.
Руслан Литвинов
Опорный полузащитник расцвёл при Руе Витории и наверняка пригодится Паоло Ваноли. Поэтому удивляет тот факт, что контракт с Литвиновым, истекающий летом, до сих пор не продлён.
Георгий Мелкадзе
Нападающий в «Спартаке» давно, но за всё это время так и не закрепился в основе. Контракт Мелкадзе тоже истекает летом, но до этого может не дойти. СМИ сообщают, что скоро игрок перейдёт в «Сочи».
Самуэль Жиго
История, о которой вы точно знаете, но от этого она не менее проблемная. Жиго не может продлить контракт из-за семейных обстоятельств. Защитник, по всей видимости, бесплатно покинет «Спартак» летом.
7 игроков «Спартака» с истекающими контрактами
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