10 топ-футболистов, которые стоят неоправданно мало
В списке — большое количество победителей Лиги чемпионов. Данные Transfermarkt.
Лионель Месси, «ПСЖ»: € 60 млн
Самый дорогой футболист нашего списка. Впрочем, цена на Месси неоправданно мала, учитывая, что Килиан Мбаппе стоит € 160 млн.
Роберт Левандовски, «Бавария»: € 50 млн
Стоит в два раза меньше, чем Ромелу Лукаку. Хотя за последние 5 сезонов поляк забил на 100 с лишним мячей больше.
Криштиану Роналду, «МЮ»: € 35 млн
Португалец стоит на € 50 млн меньше, чем Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, хотя в этом сезоне забил больше их обоих вместе взятых.
Карим Бензема, «Реал»: € 25 млн
За последние три сезона француз забил больше, чем Гарри Кейн, но при этом стоит в четыре раза меньше англичанина.
Луис Суарес, «Атлетико»: € 10 млн
Альваро Мората стоит € 35 млн, а Суарес — почти в три раза меньше. Справедливо?
Лука Модрич, «Реал»: € 10 млн
Обладатель «Золотого мяча» стоит всего десятку, в то время как его одноклубник Федерико Вальверде — € 65 млн.
Серхио Рамос, «ПСЖ»: € 8 млн
Титулованный испанец стоит значительно дешевле, чем его одноклубник Маркиньос (€ 75 млн).
Златан Ибрагимович, «Милан»: € 4 млн
Да, Златану уже 40 лет, но разве справедливо, что его стоимость аж на € 140 млн меньше, чем у Эрлинга Холанда? Да ещё и Артём Дзюба в два с лишним раза дороже шведа (€ 9 млн).
Эдинсон Кавани, «МЮ»: € 4 млн
Вряд ли нападающий заслуживает такой ценник, учитывая, что Мэйсон Гринвуд стоит € 50 млн.
Тьяго Силва, «Челси»: € 2,5 млн
Заслуженный ветеран стоит меньше € 3 млн. Другие центральные защитники «Челси» — Андреас Кристенсен (€ 35 млн), Антонио Рюдигер (€ 35 млн) и Трево Чалоба (€ 18 млн).
Топ-10 футболистов с заниженной стоимостью. Ибрагимович в два раза дешевле Дзюбы!
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