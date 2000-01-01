Топ-10 футболистов с заниженной стоимостью. Ибрагимович в два раза дешевле Дзюбы!

Златан Ибрагимович, «Милан»: € 4 млн

Да, Златану уже 40 лет, но разве справедливо, что его стоимость аж на € 140 млн меньше, чем у Эрлинга Холанда? Да ещё и Артём Дзюба в два с лишним раза дороже шведа (€ 9 млн).