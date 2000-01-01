Что случилось с Бэйлом?
Долгое время Гарет был одним из главных атлетов среди футболистов, но сейчас всё иначе.
Бэйл стал звездой в «Тоттенхэме». В 2011-м он вонзил три одинаковых гола «Интеру» в Лиге чемпионов. Валлиец тогда был худощавым юношей, но уже носился за троих.
Бэйлу удалось не только удержать уровень игры, но и прибавить физически. К концу периода в «Тоттенхэме» Гарет заметно увеличился.
К середине 2010-х Бэйл превратился в настоящую машину. После перехода в «Реал» мышцы стали больше и на ногах, и на корпусе, и на шее.
В последние годы карьера Бэйла пошла на спад. Он стал больше интересоваться гольфом, чем футболом. Но летом 2021-го валлиец по-прежнему выглядел впечатляюще.
А это одна из последних тренировок «Реала». Бэйл высох, а его ноги уменьшились в два раза. Видимо, поддерживать форму, играя в гольф, не так легко.
Что случилось с Бэйлом? Был машиной, но уменьшился в два раза. Фото
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