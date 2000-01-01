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10 самых дорогих футболистов РПЛ
10 самых дорогих футболистов РПЛ
В списке нет ни одного представителя «Спартака». Самый дорогой игрок красно-белых — вингер Квинси Промес — стоит € 12 млн. А кто в топе по версии Transfermarkt?
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Марио Фернандес
Марио Фернандес
Защитник ЦСКА по-прежнему в порядке. Его оценивают в € 14 млн.
Юсуф Языджи
Юсуф Языджи
Ещё один футболист ЦСКА. Армейцы усилились полузащитником, чья стоимость составляет € 15 млн.
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
Первый и далеко не последний игрок «Зенита» в этом списке. Стоимость защитника — € 16 млн.
Клаудиньо
Клаудиньо
Вероятно, главная звезда «Зенита» в данный момент. Техничный хавбек стоит € 16 млн.
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
Единственный вратарь в топе. Воспитанника «Краснодара» и любимца Сергея Галицкого оценивают в € 16 млн.
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
В этом сезоне вингер «Рубина» играет не так ярко, как раньше. Но ценник у него по-прежнему солидный — € 16 млн.
Джон Кордоба
Джон Кордоба
Ещё один актив «Краснодара». Забивной нападающий сейчас стоит € 17 млн.
Вендел
Вендел
Топ-3 открывает полузащитник «Зенита». Цена — € 19 млн. Дальше будут только его одноклубники.
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос
На втором месте — незаменимый опорник «Зенита». Барриоса оценивают в € 20 млн.
Малком
Малком
Самый дорогой футболист РПЛ. Вингер «Зенита» стоит € 22 млн.
10 самых дорогих футболистов РПЛ. В списке ни одного игрока «Спартака»!
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