Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник
5 февраля нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отпраздновал своё 37-летие.
Девушка футболиста, модель Джорджина Родригес, презентовала своему возлюбленному на день рождения роскошный внедорожник Cadillac Escalade.
Цена на такой автомобиль стартует от $ 200 тыс.
Салон огромного автомобиля может вместить 8 человек.
Длина Cadillac Escalade составляет 6 метров, что равно росту жирафа.
Cadillac Escalade есть и в гараже нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Автопарк Лео в целом дороже — $ 37 млн против $ 23 млн у Криштиану.
Роналду уже успел похвастаться дорогим подарком Джорджины. 7 февраля он приехал на новом авто на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.
Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник. Точно такой же есть у Месси
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