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Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник
Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник
5 февраля нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отпраздновал своё 37-летие.

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Девушка футболиста, модель Джорджина Родригес, презентовала своему возлюбленному на день рождения роскошный внедорожник Cadillac Escalade.
Девушка футболиста, модель Джорджина Родригес, презентовала своему возлюбленному на день рождения роскошный внедорожник Cadillac Escalade.
Цена на такой автомобиль стартует от $ 200 тыс.
Цена на такой автомобиль стартует от $ 200 тыс.
Салон огромного автомобиля может вместить 8 человек.
Салон огромного автомобиля может вместить 8 человек.
Длина Cadillac Escalade составляет 6 метров, что равно росту жирафа.
Длина Cadillac Escalade составляет 6 метров, что равно росту жирафа.
Cadillac Escalade есть и в гараже нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Автопарк Лео в целом дороже — $ 37 млн против $ 23 млн у Криштиану.
Cadillac Escalade есть и в гараже нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Автопарк Лео в целом дороже — $ 37 млн против $ 23 млн у Криштиану.
Роналду уже успел похвастаться дорогим подарком Джорджины. 7 февраля он приехал на новом авто на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.
Роналду уже успел похвастаться дорогим подарком Джорджины. 7 февраля он приехал на новом авто на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.
Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник. Точно такой же есть у Месси
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