Жена Валона Бехрами стала олимпийской чемпионкой по горным лыжам
Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте на Играх в Пекине. Для 30-летней спортсменки это третья медаль на Олимпиадах. Ранее она дважды завоевывала бронзовые награды — в Сочи (скоростной спуск) и в Пекине (гигантский слалом).
Лара Гут-Бехрами – жена швейцарского футболиста Валона Бехрами.
Церемония бракосочетания состоялась летом 2018 года в Лугано. «Ты и я, и с нами наши семьи и лучшие друзья. Я не могла бы придумать лучшего способа сказать да, — написала горнолыжница в «Инстаграме».
36-летний Бехрами сейчас выступает за итальянский клуб «Брешия», куда перешёл из «Дженоа» в зимнее трансферное окно в этом году.
Бехрами миновал пик карьеры. В 2018 году он завершил карьеру в сборной Швейцарии.
На клубном уровне экс-игроку «Вест Хэма», «Наполи», «Лацио» и «Удинезе» выступать осталось недолго.
30-летняя Лара Гут-Бехрами не так известна в мире, как муж. Но как спортсменка она более успешна.
Горнолыжница может похвастаться 44 победами и 64 подиумами на Кубке мира, уже тремя медалями ОИ, «Большим хрустальным глобусом» 2016 года.
На Играх в Пекине Лара завоевала второе золото для Швейцарии, что помогло команде подняться с 17-го места на 12-е в медальном зачёте. Победа Гут-Бехрами может стать ключевой для швейцарцев, которые претендуют на попадание в топ-8 медального зачёта.
Гут-Бехрами — не только успешная, но и очень привлекательная спортсменка.
Девушка может представить свою страну ещё как минимум на одной Олимпиаде и пополнить личную коллекцию медалей.
Взяла золото и вытащила страну на Играх в Пекине. Жена Бехрами — красивейшая спортсменка
Читайте также
Топ-10 клубов, выгодно продающих игроков
Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник
14 свободных агентов для клубов РПЛ
17 футболистов, которых ЦСКА отправил по арендам
10 крутых свободных агентов
Как выглядит яхта Лионеля Месси
10 самых дорогих футболистов РПЛ
Странные способы, которыми Неймар тратит деньги
Топ несостоявшихся трансферов зимы
10 самых дорогих трансферов зимы
Что случилось с Бэйлом? Он сильно уменьшился
Топ-футболисты, которые стоят неоправданно мало
Самые дорогие в мире дома футболистов
Болбои, ставшие звёздами мирового футбола
Стычки и драки с участием Артёма Дзюбы
Самые интересные матчи недели