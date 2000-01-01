Мамаев, Жирков и Юран — новая надежда «Химок». Что случилось с клубом за зиму

Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
<b>Рассказываем про главные изменения в РПЛ за зиму.</b>
Рассказываем про главные изменения в РПЛ за зиму.
AMP-версия
Как изменились «Химки»?
Как изменились «Химки»?
Подмосковный клуб занимает 16-е место в таблице, поэтому зимой сильно обновил состав. А перед самым возобновлением сезона даже поменял тренера. 
Павел Мамаев, полузащитник. Перешёл из «Ростова» свободным агентом
Павел Мамаев, полузащитник. Перешёл из «Ростова» свободным агентом
Бывшая звезда ЦСКА и «Краснодара» в начале сезона забуксовал в «Ростове» — всего шесть матчей в РПЛ без голевых действий. В итоге 33-летнего Мамаева бесплатно отпустили в «Химки». Контракт до лета.
Юрий Жирков, полузащитник. Перешёл свободным агентом
Юрий Жирков, полузащитник. Перешёл свободным агентом
Легенда российского футбола полгода провёл без клуба. Прошлым летом у Жиркова истёк контракт с «Зенитом», но он решил продолжить играть. Теперь 38-летний ветеран в «Химках». Контракт на полгода.
Гиа Григалава, защитник. Перешёл свободным агентом
Гиа Григалава, защитник. Перешёл свободным агентом
Ещё один ветеран в «Химках». Прошлым летом Григалава покинул тульский «Арсенал», а спустя полгода обзавёлся командой. С 32-летним игроком подписали контракт до конца сезона.
Дидье Ламкель Зе, нападающий. Перешёл из «Антверпена» на правах аренды
Дидье Ламкель Зе, нападающий. Перешёл из «Антверпена» на правах аренды
Зе приехал из Бельгии и будет выступать за «Химки» в оставшейся части этого сезона. Камерунец — известный скандалист. У него в карьере были даже драки с одноклубниками. Зато талант на месте.
Бруно Виана, защитник. Перешёл из «Браги» на правах аренды
Бруно Виана, защитник. Перешёл из «Браги» на правах аренды
Бразильцу 27 лет. Он играл на родине и в Греции, а с 2017-го выступал в Португалии. В оставшихся матчах этого сезона Виана будет помогать «Химкам» остаться в РПЛ.
Кто ещё пришёл?
Кто ещё пришёл?
Руденко («Спартак», аренда), Магомедов («Алания», € 230 тыс.), Главчич («Славен», € 120 тыс.), Волков (БАТЭ, бесплатно), Николас («Олимп-Долгопрудный», бесплатно), Боженов («Ростов», аренда).
Александр Трошечкин, полузащитник. Ушёл в «Ахмат» за € 300 тыс.
Александр Трошечкин, полузащитник. Ушёл в «Ахмат» за € 300 тыс.
Теперь о тех, кто ушёл. Самая дорогая продажа «Химок» в это трансферное окно. Трошечкин отправился в Грозный. Контракт 25-летнего хавбека с «Ахматом» рассчитан до 2024 года.
Артём Соколов, полузащитник. Ушёл в «Крылья Советов» за € 58 тыс.
Артём Соколов, полузащитник. Ушёл в «Крылья Советов» за € 58 тыс.
Соколову всего 18 лет, но в этом сезоне часто выходил на поле. Теперь будет выступать в Самаре. «Крылья Советов» подписали с хавбеком контракт до 2025 года.
Кемаль Адеми, нападающий. Ушёл в аренду в «Падерборн»
Кемаль Адеми, нападающий. Ушёл в аренду в «Падерборн»
Прошлым летом Адеми брали как основного форварда, но он не впечатлил — всего один гол в 12 матчах РПЛ. Концовку сезона 26-летний игрок проведёт в немецком «Падерборне».
Кто ещё ушел?
Кто ещё ушел?
Алиев («СКА-Хабаровск», бесплатно), Большаков («Кубань», аренда»), Стойинович («Целе», конец аренды), Карпов («Крылья Советов», конец аренды).
Новый тренер — Сергей Юран
Новый тренер — Сергей Юран
Ещё одно изменение в «Химках». Клуб во второй раз за сезон отправил в отставку Игоря Черевченко. А возглавил команду Юран, который уже занимал пост в 2020 году.
Как «Химки» сыграли на сборах?
Как «Химки» сыграли на сборах?
Особых успехов в товарищеских матчах у команды не было. В восьми встречах «Химки» победили лишь однажды, трижды сыграли вничью и трижды проиграли. Закончилось всё разгромом от «Крыльев Советов» — 3:7.
Что ждёт «Химки» после возобновления сезона?
Что ждёт «Химки» после возобновления сезона?
26 февраля команда сыграет дома с «Динамо» в 19-м туре РПЛ. Дальше будет не легче: «Химки» ждут матчи с «Локомотивом», «Сочи», «Рубином» и ЦСКА.
Мамаев, Жирков и Юран — новая надежда «Химок». Что случилось с клубом за зиму
Читайте также
Кто в РПЛ больше всех потратил на трансферы?
Кто в РПЛ больше всех потратил на трансферы?
Футболисты, игравшие и за «Спартак», и за ЦСКА
Футболисты, игравшие и за «Спартак», и за ЦСКА
«Сити» — больше чем клуб. Что о нём нужно знать
«Сити» — больше чем клуб. Что о нём нужно знать
Как менялась эмблема «Спартака»
Как менялась эмблема «Спартака»
Лукаку похвастался суперкаром за 20 млн рублей
Лукаку похвастался суперкаром за 20 млн рублей
Российские футболисты, болевшие за вражеские клубы
Российские футболисты, болевшие за вражеские клубы
Лионель Месси оказался в центре крупного скандала
Лионель Месси оказался в центре крупного скандала
Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче
Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче
Футболисты, переходившие из «Баварии» в «Боруссию»
Футболисты, переходившие из «Баварии» в «Боруссию»
Топ-10 футбольных форм европейских клубов
Топ-10 футбольных форм европейских клубов
Кто такая Лара Гут-Бехрами, жена Валона Бехрами
Кто такая Лара Гут-Бехрами, жена Валона Бехрами
Топ-10 клубов, выгодно продающих игроков
Топ-10 клубов, выгодно продающих игроков
Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник
Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник
14 свободных агентов для клубов РПЛ
14 свободных агентов для клубов РПЛ
17 футболистов, которых ЦСКА отправил по арендам
17 футболистов, которых ЦСКА отправил по арендам
10 крутых свободных агентов
10 крутых свободных агентов
© championat.com 2000–2022