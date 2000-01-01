Мамаев, Жирков и Юран — новая надежда «Химок». Что случилось с клубом за зиму

Дидье Ламкель Зе, нападающий. Перешёл из «Антверпена» на правах аренды

Зе приехал из Бельгии и будет выступать за «Химки» в оставшейся части этого сезона. Камерунец — известный скандалист. У него в карьере были даже драки с одноклубниками. Зато талант на месте.