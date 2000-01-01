Агаларов всё ещё тащит, в защите теперь сыграет брат Лукаку. Что изменилось зимой в «Уфе»

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Как «Уфа» изменилась за зиму
Как «Уфа» изменилась за зиму
Продолжаем погружаться в главные изменения в РПЛ за зимнее межсезонье. На очереди «Уфа», которая занимает 15-е место в таблице чемпионата, а зимой закупалась группой иностранцев.
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🇵🇹 Тьягу Родригеш, полузащитник. Перешёл из софийского ЦСКА свободным агентом
🇵🇹 Тьягу Родригеш, полузащитник. Перешёл из софийского ЦСКА свободным агентом
Первую часть сезона португалец провёл в «Аль-Хазм» из Саудовской Аравии. До переезда в Азию Родригеш четыре года играл за софийский ЦСКА, где в каждом втором матче отличался голом или ассистом. Контракт Тьягу с «Уфой» рассчитан до лета 2022 года. Он играет под нападающим и теперь входит в топ-3 самых дорогих футболистов «Уфы» (€ 2 млн).
🇷🇺 Дмитрий Кабутов, полузащитник. Перешёл из «Крыльев Советов» свободным агентом
🇷🇺 Дмитрий Кабутов, полузащитник. Перешёл из «Крыльев Советов» свободным агентом
С июля 2019 года Кабутов выступал за «Крылья Советов». В прошлом сезоне ФНЛ 29-летний вингер стал лучшим ассистентом первенства (16 голевых передач). Но в РПЛ Дмитрий провёл на поле 80 минут – конкуренцию в Самаре он не потянул. Контракт с «Уфой» подписал до конца сезона. Видимо, в клубе до сих пор не уверены, что останутся в РПЛ.
🇧🇾 Антон Чичкан, вратарь. Перешёл из БАТЭ свободным агентом
🇧🇾 Антон Чичкан, вратарь. Перешёл из БАТЭ свободным агентом
Двукратный чемпион Беларуси в 77 матчах за БАТЭ 26 раз сохранял ворота «сухими» и пропустил 78 голов. Его контракт с «Уфой» заключён на 2,5 года. Чичкана, скорее всего, берут на скамейку, но в перспективе 26-летний вратарь может заменить Беленова – Александру в этом году исполнится 36. К тому же Чичкан не считается легионером.
🇧🇪 Боли Болинголи, защитник. Перешёл из «Селтика» на правах аренды
🇧🇪 Боли Болинголи, защитник. Перешёл из «Селтика» на правах аренды
В сентябре 2020-го «Селтик» отправил левого латераля в «Истанбул Башакшехир». Там Болинголи (кстати, двоюродный брат Ромелу Лукаку) ничем ярким не отметился, в среднем играя 68 минут за матч, и вернулся в Шотландию. Вторым шансом в «Селтике» не воспользовался и переехал в Уфу. Переход рисковый: за последние 9 месяцев защитник сыграл всего 2 матча.
🇨🇴 Дилан Ортис, нападающий. Перешёл из «Пролетера» на правах аренды
🇨🇴 Дилан Ортис, нападающий. Перешёл из «Пролетера» на правах аренды
Перед стартом сезона колумбиец сменил клуб в Сербии. За «Пролетер» Ортис сыграл 21 матч и забил два гола. 21-летний форвард с ростом 193 см уже успел забить за «Уфу» на сборах. Скорее всего, Ортис составит пару в атаке Гамиду Агаларову. Или будет подменять того со скамейки запасных. Ортис в «Уфе» тоже до конца сезона.
🇷🇺 Данила Емельянов, полузащитник. Вернулся из аренды из «Нефтехимика»
🇷🇺 Данила Емельянов, полузащитник. Вернулся из аренды из «Нефтехимика»
В этом сезоне ФНЛ Емельянов забил четыре гола и сделал четыре паса в 24 матчах. Осенний отрезок – лучший в карьере 22-летнего полузащитника. В «Уфе», видимо, такой игрой Данилы восхитились и захотели укрепить скамейку.
🇨🇭 Мориц Бауэр, защитник. Ушёл свободным агентом в «Серветт»
🇨🇭 Мориц Бауэр, защитник. Ушёл свободным агентом в «Серветт»
Теперь о тех, кто ушёл. Бауэр в этом сезон сыграл за «Уфу» всего девять матчей. Зато покидал клуб со скандалом! Мориц проехался в СМИ по Стукалову – заявил, что тот не уважал его как игрока и как личность. Главный тренер на это ответил, что у Бауэра недостаточно мотивации. И отправил его в дубль. В итоге Бауэр разорвал контракт и уехал на родину.
Кто ещё ушёл?
Кто ещё ушёл?
Дзантиев («СКА Ростов», аренда), Алиев («Нефтчи», бесплатно), Кузнецов («Велес», аренда). Все трое в этом сезоне не были основными игроками, поэтому вряд ли их уход будет заметным.
Как прошли сборы «Уфы»?
Как прошли сборы «Уфы»?
«Уфа» провела семь матчей и одержала три победы: одолела «Оренбург», «Пролетер» и «Балтику». В матче с «Оренбургом» дебютный мяч забил Дилан Ортис. Также тремя голами на сборах отметился Гамид Агаларов – лучший бомбардир клуба продолжает выручать.
Первые матчи «Уфы» в 2022 году
Первые матчи «Уфы» в 2022 году
Первые официальные встречи «Уфа» проведёт на выезде: 27 февраля сыграет с «Ахматом», а 6 марта – с «Зенитом». Перед паузой на сборные «Уфа» дома примет «Нижний Новгород» и «Краснодар». Встречи с прямыми конкурентами – «Ростовом» и «Химками» – «Уфа» проведёт лишь в конце апреля-начале мая. Как раз когда новички адаптируются к требованиям Стукалова.
Агаларов всё ещё тащит, в защите теперь сыграет брат Лукаку. Что изменилось зимой в «Уфе»
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