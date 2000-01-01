Агаларов всё ещё тащит, в защите теперь сыграет брат Лукаку. Что изменилось зимой в «Уфе»

🇨🇭 Мориц Бауэр, защитник. Ушёл свободным агентом в «Серветт»

Теперь о тех, кто ушёл. Бауэр в этом сезон сыграл за «Уфу» всего девять матчей. Зато покидал клуб со скандалом! Мориц проехался в СМИ по Стукалову – заявил, что тот не уважал его как игрока и как личность. Главный тренер на это ответил, что у Бауэра недостаточно мотивации. И отправил его в дубль. В итоге Бауэр разорвал контракт и уехал на родину.