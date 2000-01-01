Кержаков набрал воспитанников «Зенита». Что стало с «Нижним Новгородом» за зиму

Сильвестр Игбун, нападающий. Перешёл из «Динамо» на правах свободного агента

Игбун сыграл 53 матча за «Динамо» и забил всего четыре гола. Последний более-менее удачный сезон форвард выдал в «Уфе» в сезоне-2018/2019 (девять голов, два ассиста). Теперь он снова опустился до команды, которая борется за выживание. Контракт до конца июня – в «Нижнем» явно не уверены, что останутся в РПЛ.