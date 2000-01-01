Кержаков набрал воспитанников «Зенита». Что стало с «Нижним Новгородом» за зиму

Как «Нижний Новгород» изменился за зиму
Рассказываем про главные изменения в РПЛ за зимнее межсезонье. 14-е место в турнирной таблице занимает «Нижний Новгород». Команда Александра Кержакова сильно преобразилась в зимнююпаузу.
Дмитрий Стоцкий, защитник. Перешёл из «Краснодара» на правах свободного агента
За «Балтику» и «Уфу» Стоцкий сыграл более 100 матчей. А вот выбить такую цифру в составе «Краснодара» 32-летнему защитнику не удалось. В этом сезоне Дмитрий провёл на поле всего 125 минут и, не выдержав конкуренции, уехал в Нижний Новгород. Контракт до конца июня.
Сильвестр Игбун, нападающий. Перешёл из «Динамо» на правах свободного агента
Игбун сыграл 53 матча за «Динамо» и забил всего четыре гола. Последний более-менее удачный сезон форвард выдал в «Уфе» в сезоне-2018/2019 (девять голов, два ассиста). Теперь он снова опустился до команды, которая борется за выживание. Контракт до конца июня – в «Нижнем» явно не уверены, что останутся в РПЛ.
Ларс Олден Ларсен, полузащитник. Перешёл из «Мьёндалена» за € 400 тыс.
В 2021 году норвежец показал неплохую результативность: забил восемь голов и отдал три ассиста в 30 матчах. Ларсен – единственный игрок, за которого «Нижний» заплатил реальные деньги. Плюс контракт сразу на 3,5 года.
Кирилл Кравцов, полузащитник. Перешёл из «Зенита» на правах аренды
В этом сезоне Кравцов сыграл за «Зенит» в 13 матчах. Из-за высокой конкуренции в составе 19-летний полузащитник на практику в команде Сергея Семака рассчитывать не сможет – вот и отправился набираться опыта в аренду до лета 2023-го.
Милсон, нападающий. Перешёл из «Маритиму» на правах свободного агента
В сезоне-2020/2021 анголец сыграл 21 матч и забил всего один гол. Осенью 22-летний форвард практически не играл. Милсон подписал контракт с «Нижним Новгородом» до лета 2024 года.
Кто ещё пришёл?
Павел Карасёв (БАТЭ, бесплатно), Никита Гойло («Зенит», аренда), Виктор Александров («Рубин», аренда).
Павел Могилевец, полузащитник. Ушёл, без клуба
Теперь о тех, кто ушёл. Могилевец пробыл в «Нижнем Новгороде» несколько месяцев: сыграл всего восемь матчей и результативными действиями не отметился. 29-летний полузащитник пока пребывает в статусе свободного агента.
Петрюс Бумаль, полузащитник. Ушёл в «Уйпешт» на правах свободного агента
157 минут провёл на поле камерунец в футболке «Нижнего Новгорода». 28-летний полузащитник уже дебютировал в венгерском клубе, выйдя на замену на шесть минут.
Александр Сапета, полузащитник. Перешёл в «Кубань» на правах аренды
Если в ФНЛ за «Нижний Новгород» Сапета набрал 8+5 по системе «гол+пас», то в девяти матчах РПЛ 32-летний полузащитник не отметился результативными действиями. Его контракт с «Кубанью» истечёт 30 июня этого года.
Беким Балай, нападающий. Перешёл в «Болуспор» на правах свободного агента
15 матчей и ноль голов – цифры 31-летнего албанца в этом сезоне РПЛ. В Турции у Балая тоже всё печально: ни одного результативного действия в трёх играх. Срок контракта не разглашается.
Кто ещё ушёл?
Артём Галаджан («Томь», бесплатно), Андрей Синицин («Динамо-Махачкала», бесплатно), Александр Шестюк (РФШ, аренда), Кирилл Косарев («Рубин», конец аренды).
Как прошли сборы «Нижнего Новгорода»?
В пяти товарищеских матчах «Нижний Новгород» одержал одну победу: переиграл «Левадию» со счётом 2:0. Помимо этого, нижегородцы дважды проиграли и сыграли вничью.
Первые матчи «Нижнего Новгорода» в 2022 году
«Нижний Новгород» начнёт 2022-й домашним матчем с «Уралом». После чего команда Кержакова сыграет на выезде в Кубке России с «Динамо», а затем – с ЦСКА, «Уфой» и «Спартаком» в рамках РПЛ. Борьба за выживание будет жаркой.
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