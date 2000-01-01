Кержаков набрал воспитанников «Зенита». Что стало с «Нижним Новгородом» за зиму

Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Как «Нижний Новгород» изменился за зиму
Как «Нижний Новгород» изменился за зиму
Рассказываем про главные изменения в РПЛ за зимнее межсезонье. 14-е место в турнирной таблице занимает «Нижний Новгород». Команда Александра Кержакова сильно преобразилась в зимнююпаузу.
AMP-версия
Дмитрий Стоцкий, защитник. Перешёл из «Краснодара» на правах свободного агента
Дмитрий Стоцкий, защитник. Перешёл из «Краснодара» на правах свободного агента
За «Балтику» и «Уфу» Стоцкий сыграл более 100 матчей. А вот выбить такую цифру в составе «Краснодара» 32-летнему защитнику не удалось. В этом сезоне Дмитрий провёл на поле всего 125 минут и, не выдержав конкуренции, уехал в Нижний Новгород. Контракт до конца июня.
Сильвестр Игбун, нападающий. Перешёл из «Динамо» на правах свободного агента
Сильвестр Игбун, нападающий. Перешёл из «Динамо» на правах свободного агента
Игбун сыграл 53 матча за «Динамо» и забил всего четыре гола. Последний более-менее удачный сезон форвард выдал в «Уфе» в сезоне-2018/2019 (девять голов, два ассиста). Теперь он снова опустился до команды, которая борется за выживание. Контракт до конца июня – в «Нижнем» явно не уверены, что останутся в РПЛ.
Ларс Олден Ларсен, полузащитник. Перешёл из «Мьёндалена» за € 400 тыс.
Ларс Олден Ларсен, полузащитник. Перешёл из «Мьёндалена» за € 400 тыс.
В 2021 году норвежец показал неплохую результативность: забил восемь голов и отдал три ассиста в 30 матчах. Ларсен – единственный игрок, за которого «Нижний» заплатил реальные деньги. Плюс контракт сразу на 3,5 года.
Кирилл Кравцов, полузащитник. Перешёл из «Зенита» на правах аренды
Кирилл Кравцов, полузащитник. Перешёл из «Зенита» на правах аренды
В этом сезоне Кравцов сыграл за «Зенит» в 13 матчах. Из-за высокой конкуренции в составе 19-летний полузащитник на практику в команде Сергея Семака рассчитывать не сможет – вот и отправился набираться опыта в аренду до лета 2023-го.
Милсон, нападающий. Перешёл из «Маритиму» на правах свободного агента
Милсон, нападающий. Перешёл из «Маритиму» на правах свободного агента
В сезоне-2020/2021 анголец сыграл 21 матч и забил всего один гол. Осенью 22-летний форвард практически не играл. Милсон подписал контракт с «Нижним Новгородом» до лета 2024 года.
Кто ещё пришёл?
Кто ещё пришёл?
Павел Карасёв (БАТЭ, бесплатно), Никита Гойло («Зенит», аренда), Виктор Александров («Рубин», аренда).
Павел Могилевец, полузащитник. Ушёл, без клуба
Павел Могилевец, полузащитник. Ушёл, без клуба
Теперь о тех, кто ушёл. Могилевец пробыл в «Нижнем Новгороде» несколько месяцев: сыграл всего восемь матчей и результативными действиями не отметился. 29-летний полузащитник пока пребывает в статусе свободного агента.
Петрюс Бумаль, полузащитник. Ушёл в «Уйпешт» на правах свободного агента
Петрюс Бумаль, полузащитник. Ушёл в «Уйпешт» на правах свободного агента
157 минут провёл на поле камерунец в футболке «Нижнего Новгорода». 28-летний полузащитник уже дебютировал в венгерском клубе, выйдя на замену на шесть минут.
Александр Сапета, полузащитник. Перешёл в «Кубань» на правах аренды
Александр Сапета, полузащитник. Перешёл в «Кубань» на правах аренды
Если в ФНЛ за «Нижний Новгород» Сапета набрал 8+5 по системе «гол+пас», то в девяти матчах РПЛ 32-летний полузащитник не отметился результативными действиями. Его контракт с «Кубанью» истечёт 30 июня этого года.
Беким Балай, нападающий. Перешёл в «Болуспор» на правах свободного агента
Беким Балай, нападающий. Перешёл в «Болуспор» на правах свободного агента
15 матчей и ноль голов – цифры 31-летнего албанца в этом сезоне РПЛ. В Турции у Балая тоже всё печально: ни одного результативного действия в трёх играх. Срок контракта не разглашается.
Кто ещё ушёл?
Кто ещё ушёл?
Артём Галаджан («Томь», бесплатно), Андрей Синицин («Динамо-Махачкала», бесплатно), Александр Шестюк (РФШ, аренда), Кирилл Косарев («Рубин», конец аренды).
Как прошли сборы «Нижнего Новгорода»?
Как прошли сборы «Нижнего Новгорода»?
В пяти товарищеских матчах «Нижний Новгород» одержал одну победу: переиграл «Левадию» со счётом 2:0. Помимо этого, нижегородцы дважды проиграли и сыграли вничью.
Первые матчи «Нижнего Новгорода» в 2022 году
Первые матчи «Нижнего Новгорода» в 2022 году
«Нижний Новгород» начнёт 2022-й домашним матчем с «Уралом». После чего команда Кержакова сыграет на выезде в Кубке России с «Динамо», а затем – с ЦСКА, «Уфой» и «Спартаком» в рамках РПЛ. Борьба за выживание будет жаркой.
Кержаков набрал воспитанников «Зенита». Что стало с «Нижним Новгородом» за зиму
Читайте также
Как «Ростов» изменился за зиму
Как «Ростов» изменился за зиму
Что изменилось зимой в «Уфе»
Что изменилось зимой в «Уфе»
Топ-6 самых дорогих трансферов в РПЛ зимой
Топ-6 самых дорогих трансферов в РПЛ зимой
Как «Химки» изменились за зиму
Как «Химки» изменились за зиму
Кто в РПЛ больше всех потратил на трансферы?
Кто в РПЛ больше всех потратил на трансферы?
Футболисты, игравшие и за «Спартак», и за ЦСКА
Футболисты, игравшие и за «Спартак», и за ЦСКА
«Сити» — больше чем клуб. Что о нём нужно знать
«Сити» — больше чем клуб. Что о нём нужно знать
Как менялась эмблема «Спартака»
Как менялась эмблема «Спартака»
Лукаку похвастался суперкаром за 20 млн рублей
Лукаку похвастался суперкаром за 20 млн рублей
Российские футболисты, болевшие за вражеские клубы
Российские футболисты, болевшие за вражеские клубы
Лионель Месси оказался в центре крупного скандала
Лионель Месси оказался в центре крупного скандала
Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче
Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче
Футболисты, переходившие из «Баварии» в «Боруссию»
Футболисты, переходившие из «Баварии» в «Боруссию»
Топ-10 футбольных форм европейских клубов
Топ-10 футбольных форм европейских клубов
Кто такая Лара Гут-Бехрами, жена Валона Бехрами
Кто такая Лара Гут-Бехрами, жена Валона Бехрами
Топ-10 клубов, выгодно продающих игроков
Топ-10 клубов, выгодно продающих игроков
© championat.com 2000–2022