Отдали Игнатьева и Деспотовича, а вместо них — резервист «Локо». Как изменился «Рубин»

Олег Шатов, приостановил карьеру и ушёл в «Урал»

У Шатова всего 3 матча в нынешнем сезоне за «Рубин». В основном он либо лечился, либо сидел на скамейке. В ноябре клуб расторг контракт с полузащитником, а сам он объявил о приостановлении карьеры. Пауза длилась недолго. Уже зимой он съездил на сборы с «Уралом» и, видимо, понял, что ещё рано заканчивать. Клуб подписал контракт с игроком.