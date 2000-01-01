«Спартак» всего за € 14 млн взял семерых игроков. В каком виде клуб возобновит сезон в РПЛ

Как «Спартак» изменился за зиму
Продолжаем рассказывать про изменения в клубах РПЛ в зимнее межсезонье. «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте, ещё до сборов назначил нового тренера (Паоло Ваноли сменил Руя Виторию) и был активен на трансферном рынке.
Шамар Николсон, нападающий. Перешёл из «Шарлеруа» за € 8 млн
Новый центрфорвард для «Спартака». Николсон в этом сезоне разносил чемпионат Бельгии (13 голов и пять передач в 18 матчах) и отправился на повышение. Трансфер получился недешёвым, но Шамару 24 года, а значит, красно-белые вправе ждать от него пика возможностей. На сборах ямаец забил два мяча в пяти матчах.
Даниил Хлусевич, полузащитник. Перешёл из тульского «Арсенала» за € 3 млн
В лице Хлусевича «Спартак» заполучил универсала, способного сыграть на обоих флангах и в центре поля. Даниил был хорош в тульском «Арсенале» (4+2 в 16 матчах), поэтому красно-белые не пожалели крупной суммы. В межсезонье хавбек провёл три матча и пока не внедрился в состав окончательно. Кстати, Хлусевичу всего 20 лет.
Данил Пруцев, полузащитник. Перешёл из «Крыльев Советов» за € 1,5 млн
Пруцев только прошлым летом вернулся в Самару из «Сочи», а всего спустя полгода перешёл в «Спартак». В этом сезоне 21-летний центральный хавбек сыграл 17 матчей в РПЛ, а на сборах трижды вышел на поле в составе красно-белых. Данил доволен трансфером и говорит, что это новый уровень в его карьере.
Леон Классен, защитник. Перешёл из «Тироля» за € 900 тыс.
«Спартак» давно нуждался в сменщике для Айртона, который заметно сдал без конкуренции. Выбор пал на левого защитника Классена, которого вызывают в молодёжную сборную России. 21-летний игрок дебютировал за красно-белых в товарищеском матче и получил травму. С тех пор на поле Леон не выходил.
Кристофер Мартинс Перейра, полузащитник. Перешёл из «Янг Бойз» в аренду с правом выкупа
Долгожданный опорник. Со времён Фернандо в «Спартаке» не было профильного игрока в эту зону, и вот он появился. Перейру взяли в аренду за € 500 тыс., а при определённых условиях будут обязаны выкупить его за € 6,4 млн. 24-летний люксембуржец на сборах провёл три матча и здорово смотрелся. Похоже, Крис готов к основе.
Илья Свинов, вратарь. Перешёл из «Факела» за € 250 тыс.
Когда Артём Ребров завершил карьеру, «Спартаку» понадобился третий вратарь. В итоге сам Ребров его и нашёл. Выбор пал на Свинова, пропустившего 22 гола в 24 матчах ФНЛ в этом сезоне. На сборах 21-летний голкипер провёл три встречи и пропустил три мяча.
Никита Чернов, защитник. Перешёл из «Крыльев Советов» за € 110 тыс.
Летом «Спартак» расстанется с Самуэлем Жиго, а ещё истечёт контракт у Ильи Кутепова. Клуб решил не тянуть с покупкой нового центрального защитника и выцепил из Самары Чернова. Воспитанник ЦСКА должен был бесплатно присоединиться к красно-белым летом, но «Спартак» форсировал переход. В итоге 26-летний игрок уже в команде, а «Крылья» получили деньги.
Эсекьель Понсе, нападающий. Ушёл в «Эльче» в аренду с правом выкупа
После перехода Николсона болельщики гадали, в каком сочетании «Спартак» будет атаковать. А в итоге клуб отпустил одного из ключевых форвардов. Понсе здорово играл, но с сентября отсутствовал из-за травмы. Красно-белые посчитали, что тратить время нет смысла, и отправили 24-летнего игрока в Испанию. Летом «Эльче» сможет выкупить Понсе за € 4 млн.
Йоррит Хендрикс, полузащитник. Ушёл в «Фейеноорд» в аренду с правом выкупа
Год назад Хендрикса забирали у ПСВ всего за € 500 тыс., поэтому считалось, что у перехода нет рисков. Но Йоррит не прижился в «Спартаке» (232 минуты в РПЛ в этом сезоне), а зимой оказалось, что избавиться от него не так легко. Новый клуб всё же нашёлся. «Фейеноорд» арендовал 26-летнего опорника с правом выкупа.
Александр Ломовицкий, полузащитник. Ушёл в «Рубин» за € 1,5 млн
На Ломовицкого в своё время возлагали большие надежды, но уровень основы «Спартака» он так и не потянул. В этом сезоне вингер запомнился только ассистом в матче с «Динамо». Красно-белые сумели выгодно продать Александра — «Рубин» не пожалел денег. Теперь воспитанник «Спартака» попробует заиграть в Казани.
Кто ещё ушёл?
Георгий Мелкадзе («Сочи», бесплатно), Илья Гапонов («Крылья Советов», аренда). Андрей Ещенко и Артём Ребров завершили карьеру и остались работать в клубе.
Как прошли сборы «Спартака»?
«Спартак» в межсезонье играл много. Семь матчей, три победы и четыре ничьих, 13 забитых и шесть пропущенных мячей. Ваноли сразу внедрил высокий агрессивный прессинг, и в некоторых встречах казалось, что команда уже адаптировалась к требованиям. Так это или нет, увидим в официальных играх.
Что ждёт «Спартак» после возобновления сезона?
У красно-белых, вероятно, самый тяжёлый график в РПЛ. Завтра, 26 февраля, состоится дерби с ЦСКА, а дальше будет жуткая серия из матчей с «Динамо» (6 марта), «Краснодаром» (13 марта) и «Локомотивом» (3 апреля). Затем будут встречи с середняками, а в предпоследнем туре в Москву приедет «Зенит».
«Спартак» всего за € 14 млн взял семерых игроков. В каком виде клуб возобновит сезон в РПЛ
Читайте также
Как изменился «Локо» за зиму
Как изменился «Краснодар»
Как ФК «Сочи» изменился за зиму
Как «Ахмат» изменился за зиму
Как изменились за зиму «Крылья Советов»
Как изменился за зиму тульский «Арсенал»
Как изменился «Рубин» за зимнюю паузу
Как изменился «Урал» за зимнюю паузу
Что стало с «Нижним Новгородом» за зиму
Как «Ростов» изменился за зиму
Что изменилось зимой в «Уфе»
Топ-6 самых дорогих трансферов в РПЛ зимой
Как «Химки» изменились за зиму
Кто в РПЛ больше всех потратил на трансферы?
Футболисты, игравшие и за «Спартак», и за ЦСКА
«Сити» — больше чем клуб. Что о нём нужно знать