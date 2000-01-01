В «Сочи» расстались с двумя форвардами, взамен взяли Мелкадзе. Клуб готов к борьбе за ЛЧ?

Взяли из «Спартака» Мелкадзе и расстались с двумя нападающими. Как изменился «Сочи» за зиму
Рассказываем о главных изменениях в РПЛ. Сможет ли команда Федотова сохранить место в топ-3?
Георгий Мелкадзе. Перешёл из «Спартака» за € 170 тыс.
Форвард дебютировал за основу «Спартака» в сезоне-2014/2015 (с того момента отыграл 26 матчей, но не забивал). После трёх аренд 24-летний футболист подписал контракт с «Сочи» на 2,5 года. В этом сезоне всего три игры – почти всю осень Георгий лечился, а потом оказался не нужен новому тренеру.
Ванья Дркушич. Перешёл из «Браво» за € 120 тыс.
Первую половину сезона словенец провёл на родине: сыграл 19 матчей, забил два гола. Два года 22-летний защитник был игроком старта, но в сборной не играл. Его контракт с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2024 года. Конкурентами Дркушича по позиции станут Прохин, Юрганов и Родригао.
Артём Макарчук. Перешёл из «Балтики» за € 115 тыс.
26-летний полузащитник несколько сезонов провёл на уровне ФНЛ и заслужил своей игрой повышение. На его счету более 150 матчей за «Луч», «Факел» и «Балтику». Артём будет конкурировать с Сергеем Тереховым за место в составе. Контракт Макарчука рассчитан до 30 июня 2024 года.
Марко Дуганджич. Ушёл в «ЧФР Клуж» за € 500 тыс.
Хорват не оправдал надежд: в 24 матчах за «Сочи» забил всего пять мячей. С точки зрения эффективности не всё так плохо – на один гол Дуганджичу требовалось 148 минут. Форвард проиграл конкуренцию и три месяца в этом сезоне восстанавливался от травмы. «ЧФР Клуж» подписал с ним контракт до 30 июня 2025 года.
Максим Барсов. Ушёл в «Балтику» в аренду
В сезоне-2018/2019 форвард забил 19 голов и сделал пять передач в 32 матчах ФНЛ, а «Сочи» вышел в РПЛ. Затем Барсов провёл 635 дней в лазарете из-за разрыва «крестов». За два сезона 28-летний форвард сыграл 19 матчей и забил четыре гола. «Балтика» – шанс перезагрузить карьеру.
Эмануэль Маммана. Ушёл в «Ривер Плейт» свободным агентом
Аргентинец транзитом через «Зенит» вернулся на родину. 26-летний защитник получил три травмы за полтора сезона и сыграл за «Сочи» всего 24 матча. За четыре с половиной года Маммана пропустил 551 день. Его контракт с «Ривер Плейт» действует до конца 2022 года.
Кто ещё ушёл?
Барач («Крылья Советов», аренда), Шакуро («Енисей», бесплатно), Варданян («Урарту», бесплатно), Е. Пруцев («Нефтехимик», аренда).
Как прошли сборы «Сочи»
В семи матчах на сборах «Сочи» одержал пять побед, обыграв «Томь», «Балтику», «КАМАЗ», «Кубань» и «Кайрат». Южане победили соперников, кроме «Томи», с разницей в один мяч. В январе «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией», а 10 февраля проиграл «Динамо».
Первые матчи «Сочи» в 2022 году
«Сочи» открывает календарь домашними матчами: сначала примет «Арсенал» в рамках РПЛ, затем – ЦСКА в Кубке России. После команду Федотова ждёт выезд в Ростов и Химки. Ближайший матч РПЛ с топ-командой южане проведут только в начале апреля: в гости приедет «Зенит». Неплохой календарь, чтобы закрепиться в зоне ЛЧ.
В «Сочи» расстались с двумя форвардами, взамен взяли Мелкадзе. Клуб готов к борьбе за ЛЧ?
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