«Краснодар» изменил себе, но мощно усилил атаку и защиту. Как клуб провёл зимнюю паузу

Лучший друг Холанда и защитник за € 8 млн усилили «Краснодар». Как изменился клуб за зиму
Рассказываем о главных изменениях в РПЛ. Что покажут «быки» при новом тренере?
Хуниор Алонсо, защитник. Перешёл из «Атлетико Минейро» за € 8 млн
Последние несколько лет 29-летний парагваец выступал в Бразилии и Аргентине. Там он был игроком старта, будет им, скорее всего, и в «Краснодаре». Алонсо имеет опыт выступления за «Лилль» и «Сельту», играет за сборную, а с «Краснодаром» контракт рассчитан на 3,5 года.
Эрик Ботхейм, нападающий. Перешёл из «Будё-Глимт» за € 5 млн
Лучший друг Эрлинга Холанда провёл феноменальный 2021 год, наколотив 15 голов в чемпионате и забив семь мячей в еврокубках, включая три гола и три голевые передачи с «Ромой». В сентябре 2021 года Ботхейм получил вызов в сборную Норвегии, но на поле пока не выходил. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Даниэль Фарке, новый главный тренер
С 2015 по 2017 годы возглавлял дубль «Боруссии», после чего тренировал «Норвич» и дважды выиграл Чемпионшип. Раньше Галицкий отказывался от иностранных тренеров, но после увольнения Гончаренко, видимо, понял – других вариантов нет. И изменил своим принципам. Контракт рассчитан до 2024 года.
Тонни де Вильена, полузащитник. Ушёл в «Эспаньол» в аренду
За два с половиной года Вильена сыграл 79 матчей за «Краснодар», забил 9 голов и сделал 8 передач. Но слухи о желании Вильены уехать из России ходили давно. 27-летний полузащитник быстро влился в новый клуб: дебютировал через четыре дня после перехода и забил «Атлетику».
Дмитрий Стоцкий, полузащитник. Ушёл в «Нижний Новгород» свободным агентом
Стоцкий проиграл конкуренцию и за последние два сезона провёл по шесть матчей в чемпионате. В этом розыгрыше полузащитник вообще сыграл всего 43 минуты в РПЛ. Ближайшие полгода ему предстоит спасать команду Кержакова от вылета. Но играть он точно должен больше.
Юнес Намли, полузащитник. Ушёл в «Спарту» в аренду
Последние два года датчанин провёл в МЛС. 30 матчей за «Колорадо Рэпидз», три гола и четыре ассиста. Юнесу снова не нашлось места в составе (в том числе из-за лимита на легионеров), поэтому остаток сезона он проведёт в Нидерландах. В матче с «Виллемом» забил дебютный мяч за новый клуб.
Урош Спаич, защитник. Ушёл в «Касымпашу» в аренду
В сентябре 2020-го серб уехал в аренду в «Фейеноорд». Там он играл с переменным успехом (26 матчей в старте, 13 – в запасе). В этом сезоне Спаич не стал игроком основы в «Краснодаре», занимал легионерское место, поэтому отправился в Турцию. Защитник уже сыграл два матча за новый клуб.
Как прошли сборы «Краснодара»
«Краснодар» провёл семь матчей на сборах: одержал четыре победы, два раза проиграл и сыграл один раз вничью. «Быки» оказались сильнее «Жилины», «Волеренги», «Хеккена» и «Мальмё». Ярче всех в этих матчах показал себя Сперцян – на его счету три гола.
Первые матчи «Краснодара» в 2022 году
«Краснодар» возобновит сезон дома матчами с «Локомотивом» (27 февраля) и «Уралом» (7 марта). Затем «быки» сыграют в Москве со «Спартаком» и на выезде с «Уфой». Апрель начнётся для «Краснодара» матчем с «Динамо». Один из самых средних календарей рестарта РПЛ именно у команды Галицкого.
«Краснодар» изменил себе, но мощно усилил атаку и защиту. Как клуб провёл зимнюю паузу
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