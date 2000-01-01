«Краснодар» изменил себе, но мощно усилил атаку и защиту. Как клуб провёл зимнюю паузу

Эрик Ботхейм, нападающий. Перешёл из «Будё-Глимт» за € 5 млн

Лучший друг Эрлинга Холанда провёл феноменальный 2021 год, наколотив 15 голов в чемпионате и забив семь мячей в еврокубках, включая три гола и три голевые передачи с «Ромой». В сентябре 2021 года Ботхейм получил вызов в сборную Норвегии, но на поле пока не выходил. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года.