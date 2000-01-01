Как изменился «Локо» за зиму

Как «Локомотив» изменился за зиму
Рассказываем о главных изменениях в клубах РПЛ, которые случились зимой. «Локомотив», занимающий шестое место, закупился на € 11,5 млн.
Ян Кухта, перешёл из «Славии»
25-летний нападающий всю карьеру провёл в Чехии, где в прошлом году стал одним из лучших бомбардиров лиги, забив 15 голов. В «Локо» он тоже начал бодро – пять мячей в товарищеских матчах. Естественно, в клубе рассчитывают, что он заменит Смолова, Зе Луиша и остальных ушедших.
Вильсон Изидор, перешёл из «Монако»
Хоть парень и принадлежал «Монако», но за первую команду почти не играл. Вся его карьера во Франции прошла в основном в арендах в низших лигах. В прошлом сезоне у Изидора 15 мячей в третьем дивизионе и постепенно угасающий статус талантливого форварда. Если заявлять о себе, то сейчас. Ведь игроку уже 21 год.
Марк Мампасси, перешёл из «Шахтёра»
Молодой защитник не получил шанс в первой команде «Шахтёра», а тут появилось предложение из России. Долго думать не пришлось, переговоры и переход прошли быстро. Он уже успел получить российский паспорт и теперь не считается легионером. На сборах Марк сыграл в пяти матчах и наверняка получит шанс в основе весной.
Мурило, ушёл в «Палмейрас»
Руководство ещё летом дало понять, что не видит будущего с бразильским защитником. Поэтому осенью он играл, только когда все остальные испытывали проблемы. И провёл всего 5 матчей. Столько же – за месяц в новом клубе. Хотя, когда Мурило приходил, говорили, что за ним следит даже Пеп Гвардиола. Видимо, теперь он потерял его из виду.
Виталий Лисакович, перешёл в «Рубин»
За полтора сезона в «Локо» белорус так и не смог расстаться с имиджем игрока ротации. Он почти никогда не выходил в старте, усиливая игру со скамейки. И в среднем получал по 30-35 минут. Новый курс клуба не подразумевал наличия игрока с его качествами. А «Рубин» с удовольствием подхватил парня, который уже адаптирован к РПЛ.
Фёдор Смолов, ушёл в «Динамо»
После бодрого начала чемпионата Фёдор сдал. Хотя статистика осталась классной: 7 голов в 15 матчах. Видимо, нападающему не удалось сработаться с новым главным тренером. Гисдоль требует от атаки прессинг, у Смолова же другие сильные качества. При этом его с удовольствием вернули в «Динамо» за символические € 120 тыс. – просто контракт заканчивался.
Зе Луиш, ушёл в «Аль-Таавун»
Расставание с нападающим получилось скандальным. Он не играл за «Локо» с лета, потом клуб выкинул его из заявки на сезон из-за травмы. Казалось, со здоровьем всё действительно плохо, и зимой руководство сообщило о разрыве контакта. Зато потом выступил сам Зе Луиш и сообщил, что клуб намеренно не включал его в заявку на сезон.
Тино Анджорин, вернулся из аренды в «Челси»
Ещё одна загадочная история из «Локо»: полузащитника брали как главную молодую звезду «Челси». Но сначала он приехал и долечивал ковид, а потом получил травму. Итог – 7 матчей в РПЛ и 2 – в Лиге чемпионов. А ещё один гол, который принёс ничью – «Марселю». В клубе не стали выкупать игрока за огромные деньги и вернули в Лондон.
Александр Сельянов, ушёл в аренду в «Ростов»
20-летний защитник провёл 8 матчей в РПЛ осенью – не так уж и плохо для молодого игрока. Тем не менее он решил, что в новом клубе игровой практики будет больше. В «Ростове» любят возиться с молодыми талантами, поэтому шансы он там точно получит.
Как прошли сборы «Локомотива»
Команда Маркуса Гисдоля провела пять матчей: в двух победила – «Спарту» и «Гётеборг», две ничьих – с «Яблонцем» и «Мальмё» – и одно поражение от «Мольде». Тренер старается наигрывать новые сочетания в первую очередь в атаке. Получается по-разному. Пока всё замыкается на усилиях Кухты.
Первые матчи «Локо» в 2022 году
У «Локо» не будет времени на раскачку – в первых четырёх турах матчи с «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА. Поэтому, если и есть желание забраться повыше в таблице, надо набирать очки в самом начале. Возможно, только это позволит Гисдолю удержаться на своём посту летом. Зато в последних четырёх матчах будет проще – из топ-соперников только «Динамо».
Как изменился «Локо» за зиму
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