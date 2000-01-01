Как изменился «Локо» за зиму

Вильсон Изидор, перешёл из «Монако»

Хоть парень и принадлежал «Монако», но за первую команду почти не играл. Вся его карьера во Франции прошла в основном в арендах в низших лигах. В прошлом сезоне у Изидора 15 мячей в третьем дивизионе и постепенно угасающий статус талантливого форварда. Если заявлять о себе, то сейчас. Ведь игроку уже 21 год.