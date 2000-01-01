Джокеры сезона! Лучшие бомбардиры Европы после выхода на замену

Джокеры сезона в Европе! Футболисты, забивающие после выхода на замену
Кого тренеры достают из рукава в самый нужный момент. Статистика Transfermarkt. Больше всего джокеров в чемпионате Бельгии и у австрийского «Ред Булл Зальцбург».
Бельгия: Денис Дрэгуш («Стандард») — 4 гола после выхода со скамейки
24 матча в Лиге Жюпиле, в 14 выходил на замену.
Нидерланды: Йорбе Вертессен (ПСВ) — 4 гола после выхода со скамейки
21 матч в Эредивизии, в 17 выходил на замену.
Бельгия: Мариус Нубисси («Беерсхот») — 4 гола после выхода со скамейки
21 матч в Лиге Жюпиле, в 14 выходил на замену.
Франция: Уго Экитике («Реймс») — 4 гола после выхода со скамейки
21 матч в Лиге 1, семь раз выходил на замену.
Португалия: Хуан Босельи («Тондела») — 4 гола после выхода со скамейки
13 матчей в Примейре, в девяти выходил на замену.
Англия: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 4 гола после выхода со скамейки
18 матчей в Премьер-лиге, в девяти выходил на замену.
Австрия: Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург») — 4 гола после выхода со скамейки
15 матчей в Бундеслиге, в восьми выходил на замену.
Германия: Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария») — 4 гола после выхода со скамейки
13 матчей в Бундеслиге, во всех выходил на замену.
Украина: Раймонд Овусу («Заря») — 4 гола после выхода со скамейки
13 матчей в Премьер-лиге, во всех выходил на замену.
Испания: Эрик Ламела («Севилья») — 4 гола после выхода со скамейки
12 матчей в Примере, семь раз выходил на замену.
Австрия: Карим Адейеми («Ред Булл Зальцбург») — 5 голов после выхода со скамейки
21 матч в Бундеслиге, в трёх вышел на замену.
Украина: Денис Гармаш («Динамо» Киев) — 5 голов после выхода со скамейки
17 матчей в Премьер-лиге, девять раз выходил на замену.
Чехия: Ондржей Лингр («Славия») — 5 голов после выхода со скамейки
21 матч в Высшей лиге, девять раз выходил на замену.
Швейцария: Вильфред Ньонто («Цюрих») — 6 голов после выхода со скамейки
24 матча в Суперлиге, в 20 выходил на замену.
Франция: Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 6 голов после выхода со скамейки
26 матчей в Лиге 1, семь раз выходил на замену.
Бельгия: Бенито Раман («Андерлехт») — 7 голов после выхода со скамейки
28 матчей в Лиге Жюпиле, 17 раз выходил на замену. Самый эффективный игрок скамейки сейчас играет у Венсана Компани.
Джокеры сезона! Лучшие бомбардиры Европы после выхода на замену
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