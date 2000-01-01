Джокеры сезона! Лучшие бомбардиры Европы после выхода на замену

Джокеры сезона в Европе! Футболисты, забивающие после выхода на замену

Кого тренеры достают из рукава в самый нужный момент. Статистика Transfermarkt. Больше всего джокеров в чемпионате Бельгии и у австрийского «Ред Булл Зальцбург».