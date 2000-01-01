Самые результативные российские футболисты в истории Лиги чемпионов

Кто из российских футболистов забил в Лиге чемпионов больше всего голов
Учитывали статистику с 1992 года.
Артём Дзюба, 9 голов
Все свои голы в самом престижном клубном турнире Европы Дзюба забил в составе «Зенита». Сезон-2015/2016 — лучший для Артёма (шесть мячей на групповой стадии). Последний гол в Лиге чемпионов оформил в конце 2020 года, когда отличился в игре с «Лацио» (1:3). Чаще остальных огорчал «Лион» — 4 раза.
Андрей Тихонов, 8 голов
Сезон-1999/2000 оказался для спартаковца Тихонова самым продуктивным — забил половину всех своих голов в ЛЧ. Чаще остальных огорчал «Виллем II» (три мяча, да ещё и в одном матче). Помимо этого, Андрей забивал таким именитым клубам, как «Интер» и «Бавария».
Алан Дзагоев, 7 голов
Полузащитник ЦСКА — один из немногих в этом списке, кто ещё не завершил карьеру. Дзагоев гораздо чаще забивал в гостевых матчах (пять раз). На счету хавбека есть голы в ворота «Интера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».
Егор Титов, 6 голов
Титов все свои голы забил в двух сезонах Лиги чемпионов. Любопытно, что полузащитник отличался только в победных матчах. В 1998 году огорчил «Реал» (гол оказался победным), в 2000-м — «Арсенал». Оба матча болельщики «Спартака» вспоминают с особенными чувствами.
Илья Цымбаларь, 6 голов
Круче всего Илья проявил себя в сезоне-1998/1999, когда забил в трёх матчах подряд. На первом групповом этапе (раньше их было два) от него пострадали «Штурм», «Реал» и «Интер». К сожалению, этого не хватило, чтобы «Спартак» пробился в следующий раунд.
Роман Широков, 6 голов
В сезоне-2011/2012 «Зенит» вышел из группы, а Широков отличился пять раз. На групповом этапе дважды забил «Порту» и один раз — «Шахтёру». В плей-офф дважды огорчил «Бенфику» в Санкт-Петербурге, но по сумме двух матчей дальше прошли португальцы. В следующем сезоне Широков забил всего один мяч, но в ворота «Милана».
Сергей Юран, 6 голов
Нападающий забил по три гола в составе двух клубов. В 1995 году спартаковец огорчил «Блэкберн», «Легию» и «Русенборг». Спустя пять лет Юран в футболке «Штурма» дважды забьёт «Галатасараю» и ещё один мяч отправит в ворота «Рейнджерс».
Николай Писарев, 6 голов
Нынешний тренер сборной России забил четыре гола в 1993 году. Правда, соперники были не самые именитые: «Сконто», «Лех», «Монако». Через год Писарев отличится всего двумя точными ударами, но сделает это в матчах с киевским «Динамо» и «Баварией».
Дмитрий Аленичев, 5 голов
Один из самых важных мячей в своей карьере Аленичев забил в финале Лиги чемпионов с «Монако» в 2004 году. Этот мяч стал для него последним в престижном турнире, а «Порту» выиграл желанный трофей. Трижды Дмитрий забивал в форме «Спартака», но было это ещё в прошлом веке.
Валерий Карпин, 5 голов
Все голы в Лиге чемпионов Карпин забил в сезоне-1993/1994. Спартаковец дважды огорчил «Лех», дважды отличился в матчах с «Барселоной» и один мяч отгрузил в ворота «Галатасарая». А вот в составе «Реала Сосьедад» Карпин в ЛЧ так и не забил.
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