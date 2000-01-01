Самые результативные российские футболисты в истории Лиги чемпионов

Роман Широков, 6 голов

В сезоне-2011/2012 «Зенит» вышел из группы, а Широков отличился пять раз. На групповом этапе дважды забил «Порту» и один раз — «Шахтёру». В плей-офф дважды огорчил «Бенфику» в Санкт-Петербурге, но по сумме двух матчей дальше прошли португальцы. В следующем сезоне Широков забил всего один мяч, но в ворота «Милана».