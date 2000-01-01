Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022. Англия — за миллиард евро!
Работает так: должен быть или очень мощный чемпионат, или лучше, чтобы игроки разъезжались из местной лиги.
Сборная Англии — € 1 млрд 260 млн
Самый дорогой игрок: Гарри Кейн, € 100 млн
Сборная Франции — € 953,5 млн
Самый дорогой игрок: Килиан Мбаппе, € 160 млн
Сборная Бразилии — € 899,5 млн
Самый дорогой игрок: Винисиус Жуниор, € 100 млн
Сборная Испании — € 798 млн
Самый дорогой игрок: Педри, € 80 млн
Сборная Германии — € 728,5 млн
Самый дорогой игрок: Йозуа Киммих, € 85 млн
Сборная Нидерландов — € 658,5 млн
Самые дорогие игроки: Френки де Йонг и Маттейс де Лигт — оба по € 70 млн
Сборная Аргентины — € 641,7 млн
Самый дорогой игрок: Лаутаро Мартинес, € 70 млн
Сборная Бельгии — € 465,5 млн
Самый дорогой игрок: Кевин Де Брёйне, € 90 млн
Сборная Сербии — € 337,2 млн
Самый дорогой игрок: Душан Влахович, € 85 млн
Сборная Хорватии — € 318,5 млн
Самый дорогой игрок: Матео Ковачич, € 45 млн
Сборная Дании — € 302,5 млн
Самый дорогой игрок: Пьер-Эмиль Хёйбьерг, € 40 млн
Сборная Швейцарии — € 247,4 млн
Самый дорогой игрок: Мануэль Аканджи, € 30 млн
Бонус: хозяева ЧМ-2022 сборная Катара — € 14,43 млн
Самый дорогой игрок: Акрам Афиф, € 4 млн
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022. Англия — за миллиард евро!
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