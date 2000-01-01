Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра на «Чемпионате»
🤔 Это очень простая «угадайка», чтобы отвлечься на пару минут. Соперников нет, особых действий тоже не нужно — только ваша внимательность. Угадываете — один балл в ваш личный зачёт. В конце сравниваете, чего достигли. Погнали!
«Ростов». Варианты:
► Павел Мамаев
► Данил Глебов
► Николай Комличенко
► Дмитрий Полоз
► Данил Глебов
► Николай Комличенко
► Дмитрий Полоз
✅ Дмитрий Полоз играет в строгих бежевых бутсах
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
«Локомотив». Варианты:
► Ян Кухта
► Рифат Жемалетдинов
► Дмитрий Баринов
► Даниил Куликов
► Рифат Жемалетдинов
► Дмитрий Баринов
► Даниил Куликов
✅ Это новый бомбардир «Локо» Ян Кухта
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
«Динамо». Варианты:
► Константин Тюкавин
► Арсен Захарян
► Вячеслав Грулёв
► Фёдор Смолов
► Арсен Захарян
► Вячеслав Грулёв
► Фёдор Смолов
✅ В ярко-салатовых бутсах играет Фёдор Смолов
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
«Рубин». Варианты:
► Илья Самошников
► Солтмурад Бакаев
► Константин Кучаев
► Виталий Лисакович
► Солтмурад Бакаев
► Константин Кучаев
► Виталий Лисакович
✅ Виталий Лисакович и его стильные чёрные бутсы
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
«Зенит». Варианты:
► Клаудиньо
► Юри Алберто
► Иван Сергеев
► Дуглас Сантос
► Юри Алберто
► Иван Сергеев
► Дуглас Сантос
✅ Total-black бутсы Клаудиньо
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
«Ахмат». Варианты:
► Бернард Бериша
► Александр Трошечкин
► Даниил Уткин
► Виталий Лысцов
► Александр Трошечкин
► Даниил Уткин
► Виталий Лысцов
✅ А это маэстро штрафных ударов Даниил Уткин
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
«Уфа». Варианты:
► Олег Иванов
► Гамид Агаларов
► Остон Урунов
► Вячеслав Кротов
► Гамид Агаларов
► Остон Урунов
► Вячеслав Кротов
✅ Это лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
«Спартак». Варианты:
► Шамар Николсон
► Виктор Мозес
► Джордан Ларссон
► Квинси Промес
► Виктор Мозес
► Джордан Ларссон
► Квинси Промес
✅ В этих стильных бутсах играет Квинси
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
Финальный вопрос посложнее, клуба не будет. Кто тут летит в подкат?
► Арсен Захарян, «Динамо»
► Далер Кузяев, «Зенит»
► Антон Зиньковский, «Крылья Советов»
► Сергей Паршивлюк, «Динамо»
► Далер Кузяев, «Зенит»
► Антон Зиньковский, «Крылья Советов»
► Сергей Паршивлюк, «Динамо»
✅ И это Арсен Захарян, который умеет не только атаковать!
Угадали? +1 балл в личный зачёт! И это был последний вопрос.
Неплохо, но, кажется, вы можете лучше
★★★☆☆☆☆☆☆
Молодец! Вот это внимательность
★★★★★★☆☆☆
Вот это да! Да вы настоящий эксперт!
★★★★★★★★★
Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра на «Чемпионате»
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