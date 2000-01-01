Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра на «Чемпионате»

🤔 Это очень простая «угадайка», чтобы отвлечься на пару минут. Соперников нет, особых действий тоже не нужно — только ваша внимательность. Угадываете — один балл в ваш личный зачёт. В конце сравниваете, чего достигли. Погнали!