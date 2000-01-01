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Палмер — лучший игрок сезона по версии болельщиков
Палмер — лучший игрок сезона по версии болельщиков
Футболист «Челси» Коул Палмер выиграл звание лучшего игрока сезона по версии болельщиков. Премия выдаётся ассоциацией профессиональных футболистов. В сезоне-2023/2024 Коул Палмер сыграл 34 матча за «Челси» и набрал 33 очка по системе «гол+пас» (22 гола и 11 голевых передач).
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Обошёл крутых соперников
Обошёл крутых соперников
Коул Палмер взял приз игрока сезона, обойдя Деклана Райса, Мартина Эдегора, Вильяма Салиба (все — «Арсенал»), Эрлинга Холанда, Родри и Филипа Фодена (все — «Манчестер Сити»).
Болельщики назвали Коула Палмера лучшим игроком сезона в АПЛ
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