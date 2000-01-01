Палмер — лучший игрок сезона по версии болельщиков
Футболист «Челси» Коул Палмер выиграл звание лучшего игрока сезона по версии болельщиков. Премия выдаётся ассоциацией профессиональных футболистов. В сезоне-2023/2024 Коул Палмер сыграл 34 матча за «Челси» и набрал 33 очка по системе «гол+пас» (22 гола и 11 голевых передач).
Обошёл крутых соперников
Коул Палмер взял приз игрока сезона, обойдя Деклана Райса, Мартина Эдегора, Вильяма Салиба (все — «Арсенал»), Эрлинга Холанда, Родри и Филипа Фодена (все — «Манчестер Сити»).
Болельщики назвали Коула Палмера лучшим игроком сезона в АПЛ
Читайте также
На Кубке Америки — 2024 появятся розовые карточки
Парни устроили матч по велоболу. Необычное видео
Реакция Сафонова на слухи о переходе в «ПСЖ»
Игрок разрушил ворота, ударив с 25 метров. Видео
Россияне с еврокубками в иностранных клубах
«Аталанта» взяла второй трофей спустя 61 год
Вся Болонья мощно празднует выход в ЛЧ. Видео
Итальянские тренеры — вторые по титулам ЛЕ
Лишь два игрока оформляли хет-трики в финалах ЛЕ
Танцы в чемпионской раздевалке «Аталанты». Видео
5 лучших игроков по «гол+пас» в топ-5 лигах
Японец выдал крутейший фристайл с мячом. Видео
Кандидаты на замену Почеттино в «Челси»
Гвардиола стал тренером года в АПЛ!
Роналду поедет на шестой Евро — это рекорд!
Каким сборным чаще всего забивали Месси и Роналду?