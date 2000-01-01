Парни устроили матч по велоболу. Необычное видео
Велобол — это объединение футбола и велоспорта. Команды из трёх райдеров бьются в 14-минутном матче, при этом во время игры вставать обеими ногами на пол нельзя. Смотрите, как необычно это выглядит!
Парни устроили матч по велоболу. Необычное видео
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