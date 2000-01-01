Реакция Сафонова на слухи о переходе в «ПСЖ»
По данным «Чемпионата», Матвей может перейти в «ПСЖ». Голкипер «Краснодара» весьма забавно отреагировал на информацию о потенциальном трансфере.
Сафонов забавно отреагировал на слухи о переходе в «ПСЖ». Видео
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