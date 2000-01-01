«Шарлотт» остаётся с Приветтом
23 мая футболист «Шарлотт» из МЛС Эндрю Приветт продлил контракт с клубом до 2028 года, соглашение подписано по системе «4+1». Футболист был выбран на драфте МЛС – 2023, но из-за необычного имени стал популярен лишь сейчас. Чем известен молодой американец, кроме своего имени, напоминающего о песне Ирины Аллегровой?
Месси не смог уйти от Приветта
Приветт — основной защитник «Шарлотт». Он провёл за команду 26 матчей. Эндрю дважды пересекался с Месси. В одном из матчей он даже смог остановить великого аргентинца, его команда победила «Интер Майами» (1:0).
Приветт Андрей! — «Шарлотт» забавно сообщил о продлении контракта с игроком
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