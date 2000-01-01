Приветт Андрей! — «Шарлотт» забавно сообщил о продлении контракта с игроком

«Шарлотт» остаётся с Приветтом

23 мая футболист «Шарлотт» из МЛС Эндрю Приветт продлил контракт с клубом до 2028 года, соглашение подписано по системе «4+1». Футболист был выбран на драфте МЛС – 2023, но из-за необычного имени стал популярен лишь сейчас. Чем известен молодой американец, кроме своего имени, напоминающего о песне Ирины Аллегровой?