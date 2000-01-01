На Кубке Америки — 2024 появятся розовые карточки
В футболе продолжают вводить новинки. Так, на Кубке Америки — 2024 арбитры смогут показывать, помимо красной и жёлтой, ещё и розовую карточку. Что она означает?
Розовую карточку судья будет показывать футболисту, который получил травму головы или сотрясение мозга и нуждается в замене. Тренеры команд должны обратиться к арбитрам с просьбой достать розовую карточку.
Дополнительная замена
Подобная опция будет доступна каждой сборной всего один раз за матч. Эта замена будет дополнительной и не будет включена в число пяти разрешённых.
Подтверждение
При этом в течение 24 часов после окончания матча команды должны предоставить врачебное заключение с результатами обследования на наличие травмы или сотрясения.
На Кубке Америки — 2024 появятся розовые карточки. Что они означают?
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