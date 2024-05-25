Топ-события воскресенья: финал ЧМ по хоккею, УНИКС — ЦСКА, ГП Монако Ф-1 и «Ролан Гаррос»

Насыщенное 26 мая: НХЛ, НБА, финал в баскетбольной Евролиге, борьба клубов Чемпионшипа за выход в АПЛ и Кубок Португалии. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, второй матч

Интрига: сравняет ли команда из Техаса счёт в серии?

Команды Питера Дебура традиционно плохо проводят первые матчи Кубка Стэнли: при этом тренере «Даллас» шесть раз из шести начинал серию с поражения, но это не мешало команде дважды выходить в финал Запада. У «Далласа», и так обладающего глубочайшим составом, в состав может вернуться Роопе Хинц: решение об игре классного двустороннего центра будет принято непосредственно перед игрой. Сможет ли «Даллас» в полном составе взять реванш за домашнее поражение?

🏀 3:30: «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/2 финала, третий матч

Интрига: 3-0 для «кельтов» или же «иноходцы» поборются в финале Востока?

Если первый матч проходил в равной борьбе, то во второй – «Бостон Селтикс» буквально разгромил «Индиану Пэйсерс». Команды продолжают бороться в плей-офф за выход в финал НБА. 40 очков Джейлена Брауна во второй игре были незабываемы, но настал черёд подопечных Рика Карлайла играть при поддержке домашних трибун. Следующие два матча пройдут в Индианаполисе. Сумеют ли хозяева оказать сопротивление «Бостону»?

⚽️ 5:30: «Ванкувер Уайткэпс» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: команда Месси продлит серию?

Как же хорош «Майами» в новом сезоне! Месси забивает и входит в четвёрку лучших бомбардиров лиги, а команда возглавляет турнирную таблицу и заставляет забыть о мучениях последних лет. «Интер» не проигрывает с марта, но, чтобы продлить серию, нужно справиться с очередным испытанием. «Ванкувер» хоть и плетётся в середине таблицы и не впечатляет результатами, играет дома. Так что вряд ли Лео и компании будет совсем легко.

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Таро Дэниэл (Япония), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2024?

Андрей Рублёв начинает путь на «Ролан Гаррос» — 2024 матчем с японцем Таро Дэниэлом. На уровне ATP теннисисты встречались дважды, и оба раза сильнее был россиянин — в Майами-2019 и в Белграде-2022. А вот на соревнованиях уровнем ниже преуспел как раз японец — на «челленджере» в Севилье-2016 и в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2017. Победитель новой встречи сыграет во втором круге с кем-то из пары Педро Мартинес-Портеро — Тьяго Агустин Тиранте.

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Монако, гонка

Интрига: выиграет ли Леклер впервые у себя дома?

Кажется, гонщик «Феррари» Шарль Леклер как никогда близок к тому, чтобы победить на своей домашней гонке по улицам Монте-Карло! Монегаск уже третий раз в карьере завоевал на Гран-при Монако поул-позишен, но, в отличие от двух прошлых раз, его машина после квалификации цела, а во время гонки не ожидается дождя. Сумеет ли Шарль преодолеть домашнее проклятье и сохранить первую позицию? А может, первую победу в карьере одержит стартующий вторым Оскар Пиастри? Интересно будет посмотреть и на то, как проведёт гонку Макс Ферстаппен, у которого прервалась серия из восьми поул-позишен.

🏀 16:30: УНИКС — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, финала, первый матч

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 26 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто лучше стартует в битве за чемпионство?

В полуфиналах Единой лиги было очень жарко. ЦСКА провёл шесть матчей с «Зенитом», а УНИКС в семи матах одолел «Локомотив-Кубань». Действующий чемпион Единой лиги продолжает отстаивать свой титул в этом сезоне. На этот раз казанцам предстоит сражаться с заряженными армейцами под руководством Андреаса Пистиолиса. Каждый из клубов находится в шаге от заветного трофея, но при этом нужно четыре раза обыграть оппонента. Кто заберёт первый матч в серии?

⚽️ 17:00: «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон», Чемпионшип, плей-офф, финал

Интрига: кто станет последним участником нового сезона АПЛ?

В Англии сезон почти завершён, осталось только провести два матча. Один из них — финал Кубка — пройдёт позже. А пока надо определить последнего участника АПЛ-2024/2025. В финале плей-офф Чемпионшипа сойдутся команды, год назад покинувшие элиту. В полуфинале «Лидс» вынес «Норвич», а «Саутгемптон» расправился с «Вест Бромвичем». Кто же вернётся в АПЛ?

🏀 18:00: «Фенербахче» — «Олимпиакос», Евролига, матч за третье место

Интрига: кто останется без медалей?

«Финал четырёх» продолжает радовать любителей баскетбола интересными играми! «Фенербахче» разгромно уступил «Панатинаикосу» в полуфинале Евролиги, а «Олимпиакос» проиграл действующему чемпиону «Реалу». Клубы из Турции и Греции разыграют между собой бронзовые медали турнира. Шарунас Ясикявичюс или же Георгиос Барцокас – кто лучше провёл подготовку перед матчем?

⚽️ 19:00: «Аталанта» — «Торино», Серия А, 38-й тур

Интрига: команда Миранчука пустит в ЛЧ ещё одну команду из Италии?

Двойная интрига в матче «Аталанты». Во-первых, нам с вами интересно, как Алексей сыграет (и сыграет ли) в предпоследнем матче сезона (будет ещё перенесённая встреча с «Фиорентиной»). Во-вторых, бергамаски могут сделать так, что от Италии в новом сезоне Лиги чемпионов сыграют сразу шесть команд. Для этого «Аталанте» надо удержаться на пятом месте — тогда в главный еврокубок выйдет «Рома», которая сейчас идёт шестой. Сделать это вполне реально, учитывая отличное настроение после победы в Лиге Европы. К тому же «Торино» уже ни на что не претендует.

⚽️ 19:15: «Порту» — «Спортинг», Кубок Португалии, финал

Кубок Португалии . Финал Кубок Португалии . Финал 26 мая 2024, воскресенье. 19:15 МСК Порту Порту Не начался Спортинг Лиссабон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Порту» лишит соперника «золотого» дубля?

«Спортинг» Рубена Аморима уже чемпион Португалии, а теперь может взять ещё и Кубок. Но для этого нужно справиться с «Порту», который наверняка хочет реабилитироваться перед болельщиками за упущенный титул. К тому же в нынешнем сезоне «драконы» пока не побеждали лиссабонцев — в чемпионате были победа «Спортинга» и ничья с двумя голами столичной команды на последних минутах. Что будет в этот раз?

🏀 21:00: «Панатинаикос» — «Реал» Мадрид, Евролига, финал

Интрига: «сливочные» второй раз кряду поднимут трофей над головой?

Приход Эргина Атамана в «Панатинаикос» – великолепное решение руководства греческого клуба. Впервые за долгое время клуб из Афин оказался в финале Евролиги. Но в битве за золото придётся сражаться с действующим чемпионом мадридским «Реалом». «Сливочные» довольно спокойно прошли «Олимпиакос» и будто особо не тратили силы до решающей битвы на паркете в Берлине. Посмотрим, кто на великолепной ноте завершит сезон в Евролиге, а кто навсегда останется вторым в сезоне-2023/2024.

🏒 22:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: сможет ли команда из Нью-Йорка выиграть борьбу?

Во втором матче серии «Рейнджерс» смогли выиграть борьбу у «Флориды», которая отлично комбинирует мастерство игроков и их жёсткость, при этом показывая лучший прессинг в лиге. Пусть «пантеры» закрыли опаснейшее большинство команды из Нью-Йорка, однако это не помогло «Флориде» проиграть в овертайме второго матча серии. Теперь серия переезжает в «солнечный штат», и там, вполне возможно, команда Пола Мориса сможет лучше использовать наложения.

⚽️ 22:00: «Севилья» — «Барселона», Примера, 38-й тур

Интрига: как игроки «Барсы» отреагируют на увольнение Хави?

Как же весело в «Барселоне»! Зимой Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Потом его уговорили остаться, официально об этом объявили… и уволили тренера. Матч с «Севильей» станет для Хави последним в клубе, и интересно, что покажут его футболисты после таких новостей. Попрощаться с легендой — обязательное дело. Да и ещё непонятно, на чьей игроки стороне в этой истории — Хави или президента Лапорты?