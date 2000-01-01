Футболист разрушил ворота, ударив с 25 метров. Сумасшедшее видео

Игрок разрушил ворота, ударив с 25 метров. Видео

На матче «Бриджпорта» и «Бостона» (1:0) в лиге UPSL в США произошла дикая история. Один из игроков команды хозяев разрушил ворота, ударив с 25 метров. Вы посмотрите, насколько мощный удар!