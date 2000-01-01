«Реал» не будет прежним! Летом хотят дешёво прокачать состав
Флорентино Перес уже не готов спускать миллионы евро сотнями. У него появилась более хитрая стратегия.
Кто может уйти? Куча игроков!
Звёзды с большими зарплатами, которые почти не играют: Азар, Иско, Бэйл, Марсело. Хорошие игроки, ставшие жертвами отсутствия ротации: Вальехо, Себальос, Йович, Диас, Мариано.
Кем собираются их заменить?
Расставшись только лишь с ветеранами, «Реал» серьёзно разгрузит зарплатную ведомость. Поэтому есть шанс всё-таки реализовать давние трансферные цели. Но главное — Мадрид хочет усилиться игроками, которые сейчас в аренде. Выиграют все: футболисты будут предельно мотивированы, что наконец-то получат шанс, а платить за переходы не придётся.
Альваро Одриосола, правый защитник — арендован «Фиорентиной»
Одриосола играет постоянно. Вернувшись, не даст расслабиться Дани Карвахалю.
Рейниер, атакующий полузащитник — арендован «Боруссией»
Бразилец завершает двухлетнюю аренду в Дортмунде, и дела у него совсем не вау. Рейниер играет катастрофически мало: в этом сезоне в Бундеслиге у него 9 матчей и общие 66 минут на поле. В «Реале» даже раздумывали, а не отозвать ли футболиста, но решили оставить — в рамках профилактики.
Такефуса Кубо, вингер — арендован «Мальоркой»
Зато есть прогресс у талантливого японца. Кубо в этом сезоне пережил травму, но всё-таки находится в основной обойме «Мальорки». Можно пробовать сделать следующий шаг.
Борха Майораль, нападающий — арендован «Хетафе»
Майораль не сработался с Моуринью в «Роме», и зимой аренда была прервана. Перезагрузить карьеру Борха отправился в «Хетафе». Если «Реал» покинет Йович, резервный нападающий будет кстати.
«Реал» собирается добавить в состав больше молодых воспитанников
Атакующие игроки Серхио Аррибас, Хуанми Латаса, Петер Гонсалес, защитник Мигель Гутьеррес, опорник Антонио Бланко — о ком-то из этих парней мы точно услышим.
А что трансферные цели?
Мадрид продолжает усиленно работать на подписание двух игроков: Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. С первым всё более-менее ясно — Мбаппе с детства мечтает о «Реале». Другой вопрос, что Флорентино Перес хочет продавить «ПСЖ» на адекватную сумму сделки. Контракт Мбаппе кончается, «Реал» всячески демонстрировал свой интерес и уважение к игроку.
Так ведь ещё Холанд!
В необходимости трансфера Холанда президент «Реала» убедился после недавнего позора в «эль класико». Стало очевидно: нет Бензема — нет голов. Но и Кариму уже 34 года, пора озаботиться заменой. Однако и здесь работа ведётся давно. Сыграть на детской любви к клубу не выйдет, но перспектива стать большой звездой в «Реале» выглядит привлекательной.
«Реал» не будет прежним! Летом хотят дешёво прокачать состав
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