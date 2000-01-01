«Реал» не будет прежним! Летом хотят дешёво прокачать состав

Так ведь ещё Холанд!

В необходимости трансфера Холанда президент «Реала» убедился после недавнего позора в «эль класико». Стало очевидно: нет Бензема — нет голов. Но и Кариму уже 34 года, пора озаботиться заменой. Однако и здесь работа ведётся давно. Сыграть на детской любви к клубу не выйдет, но перспектива стать большой звездой в «Реале» выглядит привлекательной.