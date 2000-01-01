Упустили последний шанс! Звёздные ветераны, которые пролетели мимо ЧМ-2022

8 звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ
Если тебе за 30, то каждый следующий отбор на крупный турнир можно воспринимать как последний. В этой подборке – звёзды, которые упустили последний шанс сыграть в финальной стадии ЧМ-2022.
Златан Ибрагимович, 40 лет — сборная Швеции
Златан вернулся в сборную год назад. Однако результативностью не помогал, хоть иногда и выходил на поле. В решающих матчах Швеция хлопнула Чехию без него и проиграла Польше тоже без него. Златан появился лишь на последние 10 минут, когда команда горела 0:2. Но он уже сообщил, что пока не собирается заканчивать. Хотя вряд ли доиграет до ЧМ-2026.
Джорджо Кьеллини, 37 лет – сборная Италии
Великий Джорджо больше не собирается носиться по полю, как в прежние времена. Вероятно, это его последний сезон в «Юве», после чего он поедет заканчивать в США. При этом он до последнего оставался важным игроком для сборной и даже немного поучаствовал в поражении от Северной Македонии. Вряд ли в его планы входит играть до 41 года.
Клаудио Браво, 38 лет – сборная Чили
Интересно, что Браво засверкал как раз в финальной части ЧМ, куда больше, вероятно, не попадёт. В 2014-м он тащил пенальти за сборную Чили, потом перешёл в «Барсу» и «Ман Сити». Сейчас он в «Бетисе» и, скорее всего, будет постепенно заканчивать. Ведь сборная Чили не отобралась в финальную часть. Играть после 40 в его планы не входит.
Радамель Фалькао, 36 лет – сборная Колумбии
Нападающий «Райо Вальекано» никогда не отказывался от вызовов и помогал Колумбии до конца. Хоть он уже и не был так эффективен, как 6 лет назад, но по-прежнему являлся важным игроком команды. Пока он не объявлял об уходе из сборной из-за непопадания в Катар. Однако, скорее всего, это сделает.
Марек Гамшик, 34 года – сборная Словакии
Гамшик пока не планирует прощаться со сборной и в декабре строил планы на Лигу наций. Но все понимают – едва ли он дотянет до ЧМ в Северной Америке. Из Западной Европы он уехал в 2019-м, дальше были Китай, Швеция, теперь – Турция. При этом он никогда не отказывал сборной. Но, видимо, пролёт Словакии мимо Катара – последний.
Йосип Иличич, 34 года – сборная Словении
Не секрет, что у полузащитника серьёзные проблемы с психикой, в последнее время обострения происходят всё чаще. Он как мог тащил сборную в отборе, но рядом не нашлось партнёров соответствующего уровня. В последнее время он мало играет за «Аталанту», и не исключено, что этот сезон – последний в клубе. А как карьера сложится дальше – большой вопрос.
Артуро Видаль, 34 года – сборная Чили
Вероятно, Видаль в ближайшее время уедет в Южную Америку. Он признавался, что устал от такого темпа жизни и хочет чемпионат поспокойнее. Артуро по-прежнему в хорошей форме и за последние 10 лет поиграл в лучших лигах Европы. Теперь, видимо, будет заканчивать – а провал Чили в отборе на ЧМ-2022 даёт для этого дополнительную мотивацию.
Артём Дзюба, 33 года – сборная России
Не факт, что Артём попал бы в потенциально итоговый список Карпина, однако глупо отрицать, что это был его последний шанс сыграть на чемпионате мира. В последнее время в «Зените» ему довольно тяжело держать форму, и не факт, что клуб продлит с ним контракт. А через четыре года Дзюба, скорее всего, уже будет классным телевизионным экспертом.
Упустили последний шанс! Звёздные ветераны, которые пролетели мимо ЧМ-2022
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