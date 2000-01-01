Упустили последний шанс! Звёздные ветераны, которые пролетели мимо ЧМ-2022

Златан Ибрагимович, 40 лет — сборная Швеции

Златан вернулся в сборную год назад. Однако результативностью не помогал, хоть иногда и выходил на поле. В решающих матчах Швеция хлопнула Чехию без него и проиграла Польше тоже без него. Златан появился лишь на последние 10 минут, когда команда горела 0:2. Но он уже сообщил, что пока не собирается заканчивать. Хотя вряд ли доиграет до ЧМ-2026.