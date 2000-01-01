«Это мой шанс!» Голкипер травмировался, и болельщик во вратарской форме решил его заменить
Вратарь «Уигана» Бен Эймос и не думал, что у него может быть такой «сменщик». В матче с «Аккрингтоном» Эймос получил повреждение. Пока врачи оказывали ему помощь, разминаться вышел очень неожиданный герой.
«Я подумал: «Это мой шанс», — решил 30-летний Нэйтан Конвей. Всё бы хорошо, но он только лишь болельщик «Уигана»
Тем не менее Конвей отправился на «разминку». Смотрите в видео далее.
Конвей перед матчем был в пабе с друзьями, и там они решили, что ему нужна полная экипировка
Полноценный вратарский комплект он приобрёл в фан-шопе.
Основной вратарь «Уигана» в итоге вернулся в игру, а Конвей — на трибуну
Однако несостоявшегося героя-вратаря отметили другие болельщики, а главный тренер даже пожал ему руку. На следующий матч Конвей планирует взять комплект полевого игрока.
«Это мой шанс!» Голкипер травмировался, и болельщик во вратарской форме решил его заменить
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