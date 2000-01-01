Как сейчас проявляют себя футболисты из России в иностранных клубах. Большой обзор

Футболисты из России в иностранных клубах. Максимальный список
Александр Головин — «Монако» победил «Метц» на выезде
Наш полузащитник вышел в основном составе и отыграл почти весь матч. На 87-й минуте его заменил защитник Марипан, чтобы «Монако» удержал победный счёт. Матч так и закончился — 2:1. «Монако» поднимается на шестое место.
Денис Черышев — «Валенсия» не додавила «Кадис»
Черышев начал матч на скамейке и вышел на 78-й минуте вместо травмировавшегося Хиля. Однако «Валенсия» так увязла в обороне «Кадиса», что за весь матч набрала лишь три удара в створ (и всего — пять). Итог: по нулям.
Алексей Миранчук — лучший в топ-лигах Европы
Миранчук восстановился от повреждения и отметился новым результативным действием. Лёша вышел на второй тайм, заменив Малиновского, и на 58-й минуте вырезал передачу на де Рона. Теперь у него пять голевых после выходов на замену, и это лучший результат в топ-лигах Европы.
Александр Кокорин — увидел победу «Фиорентины» со скамейки
В последний раз на поле Кокорин выходил 10 января и уже семь матчей подряд проводит в запасе.
Фёдор Кудряшов — помог «Антальяспору» выиграть на чужом поле
Левый/центральный защитник сборной России продолжает выходить в центре обороны «Антальяспора». На выходных Кудряшов отыграл 90 минут в гостевом матче с «Алтаем». Его команда победила – 2:1.
Магомед-Шапи Сулейманов — сыграл полчаса за «Гиресунспор»
Шапи стал выпадать из основы «Гиресунспора». Может, в клубе уже знают, что россиянин не останется в команде летом? В этот раз Сулейманов сыграл полчаса без результативных действий с «Сивасспором». Но вышел при 0:2, а закончили 2:2.
Фёдор Чалов — не смог забить за «Базель»
Арендованный у ЦСКА нападающий сыграл 71 минуту в матче «Базеля» с «Янг Бойз». Ограничился одним ударом мимо ворот. Его команда не сумела победить дома – ничья 2:2.
Юрий Лодыгин — очередной матч «на ноль» за «ПАС Янину»
Российский голкипер уже в двенадцатый раз в этом сезоне сыграл «на ноль» за «ПАС Янину». Лодыгин не пропустил в выездном матче с «Арисом» (0:0) в чемпионском плей-офф.
Никита Хайкин — «Будё-Глимт» пропустил два мяча в первом туре чемпионата
В Норвегии сыгран первый тур нового сезона. Хайкин пропустил два мяча в домашнем матче с «Русенборгом». Его команда вела, но в итоге довольствовалась ничьей – 2:2.
Евгений Шляков — заработал жёлтую и победу в составе УТА
Выступающий в Румынии российский защитник получил жёлтую карточку и помог команде крупно победить. УТА разгромила на своём поле «Газ Метан» со счётом 4:0.
Григорий Морозов — опять забил за «Целе»
Экс-защитник «Динамо» продолжает удивлять результативностью в Словении. Гол Морозова стал победным в матче «Целе» с «Табором». У российского легионера уже три забитых мяча в семи матчах за новую команду.
Сердер Сердеров — «сухая» серия в «Истре» продолжается
Российский вингер «Истры» опять не сумел забить в чемпионате Хорватии. Сердер сыграл 19 минут против «Риеки», но не спас свою команду от поражения (0:2). У Сердерова в этом сезоне одна голевая передача в 21 матче.
Александр Жиров — ничья на выезде с лидером
Центральный защитник отыграл весь гостевой матч с лидером второй Бундеслиги «Вердером». Его команды вела 1:0, но за 20 минут до конца пропустила – ничья. У «Зандхаузена» одна победа в последних семи турах, до зоны вылета всего три очка.
Максим Рудаков — «Хонка» проиграла чемпиону
В марте команда Рудакова выиграла Кубок лиги, а на выходных стартовала с поражения в чемпионате Финляндии. «Хонка» уступила на выезде действующему чемпиону ХИКу. Исход матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма.
Николай Обольский — прервал результативную серию за «Культураль Леонесу»
Нападающий выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании и в последних трёх турах набрал 2+2. Но в гостевой игре с «Реалом Унион» Обольский отличиться не сумел, хотя провёл на поле 86 минут. Ничья 1:1.
Магомедхабиб Абдусаламов — победа с «Пафосом»
18-летний нападающий, выступающий на Кипре, поучаствовал в победе «Пафоса». Абдусаламов вышел на замену в матче с АЕКом из Ларнаки и сыграл 20 минут. Сам россиянин не отличился, но команда после его появления на поле забила и в итоге выиграла со счётом 2:0.
Иппей Синодзука — сыграл шесть минут за «Альбирекс Ниигату»
Бывший полузащитник «Спартака» и юношеской сборной России в феврале ушёл во второй дивизион чемпионата Японии, но потерял место в основе «Альбирекс Ниигаты». В последнем туре сыграл шесть минут. Его команда победила в гостях со счётом 2:1, забив решающий гол после выхода Синодзуки.
Максимилиан Проничев — перестал забивать за «Энерги»
Один из самых результативных игроков четвёртого немецкого дивизиона перестал забивать. Проничев ушёл с поля без гола в девятом матче подряд. «Энерги» сыграл вничью 1:1 с «Эйленбургом» и не может победить уже четыре тура.
Как сейчас проявляют себя футболисты из России в иностранных клубах. Большой обзор
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