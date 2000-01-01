Как сейчас проявляют себя футболисты из России в иностранных клубах. Большой обзор

Денис Черышев — «Валенсия» не додавила «Кадис»

Черышев начал матч на скамейке и вышел на 78-й минуте вместо травмировавшегося Хиля. Однако «Валенсия» так увязла в обороне «Кадиса», что за весь матч набрала лишь три удара в створ (и всего — пять). Итог: по нулям.