16 звёздных легионеров, которых потеряла Россия. Кого из них мы точно не увидим в РПЛ?

Лукас Айртон, «Спартак»

Главная потеря красно-белых. Айртон ничего не приостанавливал, но вполне вероятно, что в России мы его больше не увидим. 24-летний левый защитник присоединился к Пабло во «Фламенго». У него аренда с правом выкупа.