16 звёздных легионеров, которых потеряла Россия. Кого из них мы точно не увидим в РПЛ?

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Звёздные легионеры, которых потеряла Россия
Звёздные легионеры, которых потеряла Россия
Большинство футболистов приостановили контракты, но некоторые уехали окончательно. Список из 16 лучших игроков.
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Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Украинский защитник расторг контракт с чемпионами России. В РПЛ мы 32-летнего Ракицкого больше не увидим. Официально Ярослав до сих пор без клуба.
Пабло, «Локомотив»
Пабло, «Локомотив»
Бразильский защитник — единственный в этом списке, кто ушёл на правах полноценного трансфера. Теперь 30-летний Пабло будет выступать на родине за «Фламенго».
Гжегож Крыховяк, «Краснодар»
Гжегож Крыховяк, «Краснодар»
Польский полузащитник раньше выступал за «Локомотив», а прошлым летом перебрался в клуб Сергея Галицкого. Сообщалось, что Крыховяк расторгнет контракт, но в итоге обошлось арендой. До конца сезона 32-летний игрок будет в греческом АЕКе.
Кайо, «Краснодар»
Кайо, «Краснодар»
Ещё одна потеря Галицкого. 26-летний бразильский защитник приостановил действие контракта. Пока Кайо без команды.
Кристиан Рамирес, «Краснодар»
Кристиан Рамирес, «Краснодар»
Очередной и далеко не последний представитель «быков». Как и Кайо, 27-летний эквадорский защитник приостановил контракт. И Рамирес тоже нигде не играет.
Джон Кордоба, «Краснодар»
Джон Кордоба, «Краснодар»
Спустя полгода после трансфера за € 20 млн колумбийский нападающий покинул клуб. 28-летний Кордоба тоже приостановил контракт и остаётся без команды.
Вандерсон, «Краснодар»
Вандерсон, «Краснодар»
27-летний бразильский вингер пошёл по тому же пути — его контракт приостановлен. Единственное отличие — Вандерсон будет играть. Ему оформили аренду в «Интернасьонал».
Виктор Классон, «Краснодар»
Виктор Классон, «Краснодар»
30-летний шведский вингер уехал после четырёх лет в клубе. Классон расторг контракт и даже нашёл новую команду. Теперь он футболист «Копенгагена».
Реми Кабелла, «Краснодар»
Реми Кабелла, «Краснодар»
Последний представитель «быков» в этом списке. 32-летний французский полузащитник расторг контракт с «Краснодаром» и уехал на родину, во Францию. Теперь Реми будет играть за «Монпелье».
Филип Уремович, «Рубин»
Филип Уремович, «Рубин»
Команда Леонида Слуцкого тоже сильно пострадала. Уремович приостановил контракт и ушёл в аренду. До конца сезона 25-летний хорватский защитник будет играть за английский «Шеффилд Юнайтед».
Андерс Дрейер, «Рубин»
Андерс Дрейер, «Рубин»
23-летний датский полузащитник пошёл той же дорогой. Он приостановил контракт и уехал в аренду. Теперь Дрейер играет на родине за «Мидтьюлланн».
Хвича Кварацхелия, «Рубин»
Хвича Кварацхелия, «Рубин»
Одна из главных потерь РПЛ. 21-летний грузинский вингер расторг контракт и уехал в «Динамо» Батуми. А как же планы продать Хвичу за € 20 млн?
Деннис Хаджикадунич, «Ростов»
Деннис Хаджикадунич, «Ростов»
У Валерия Карпина тоже потери. 23-летний шведский защитник приостановил контракт и пристроился в «Мальмё» на правах аренды.
Понтус Альмквист, «Ростов»
Понтус Альмквист, «Ростов»
Ещё один швед. 22-летний полузащитник тоже приостановил контракт и уехал в аренду, но не на родину, а в Нидерланды. Теперь Альмквист играет за «Утрехт».
Лукас Айртон, «Спартак»
Лукас Айртон, «Спартак»
Главная потеря красно-белых. Айртон ничего не приостанавливал, но вполне вероятно, что в России мы его больше не увидим. 24-летний левый защитник присоединился к Пабло во «Фламенго». У него аренда с правом выкупа.
Джордан Ларссон, «Спартак»
Джордан Ларссон, «Спартак»
24-летний шведский нападающий взял пример с Айртона и тоже уехал на родину. Джордан приостановил контракт и будет играть на правах аренды за АИК.
16 звёздных легионеров, которых потеряла Россия. Кого из них мы точно не увидим в РПЛ?
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