Вот это пенсия! Что стало с великим сэром Алексом Фергюсоном

Несколько лет назад Фергюсон был близок к смерти и долго не появлялся на публике

Сэр Алекс пережил кровоизлияние в мозг. Шотландец вспоминал: «Я не мог произнести ни слова. Ужасно, абсолютно ужасно. И я лишь думал: «Что будет с моей памятью? Она вернётся? Смогу ли я когда-нибудь заговорить вновь?»