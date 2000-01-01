Вот это пенсия! Что стало с великим сэром Алексом Фергюсоном

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Вот это «пенсия»! Великий Фергюсон после завершения карьеры зарабатывает больше некоторых тренеров
Вот это «пенсия»! Великий Фергюсон после завершения карьеры зарабатывает больше некоторых тренеров
Сэр Алекс и в 80 лет ведёт сразу несколько проектов, участвует в выступлениях и грустит разве что из-за игры «Манчестер Юнайтед».
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Сколько лет Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед»? 26! 
Сколько лет Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед»? 26! 
Александр Чепмен Фергюсон принял клуб в 1986 году, а отошёл от управления в 2013-м. Чтобы понять масштабы, можно взглянуть хотя бы на награду «Тренер месяца в чемпионате»: впервые он получил её в августе 1993-го, а в последний раз — в октябре 2012-го. Всего этот приз он брал 27 раз, а «Тренера сезона» — 11.
Сколько раз выигрывал АПЛ? 13
Сколько раз выигрывал АПЛ? 13
Достижения феноменальные, в трофейной комнате кругом награды.
• 13 титулов чемпиона Англии. 
• 5 раз побеждал в Кубке Англии. 
• 4 раза выигрывал Кубок лиги. 
• Дважды побеждал в Лиге чемпионов. И ещё куча личных или менее статусных титулов.
Почему и когда ушёл Фергюсон?
Почему и когда ушёл Фергюсон?
Сэр Алекс несколько раз порывался уйти ещё после сезона-2001/2002. Решил, что уже не создаст более сильную команду, чем «Юнайтед»-1999. Требовались новые цели. И он их нашёл: затеял очередную перестройку, открыл ещё звёзд и опять выиграл всё.
Выбрал лучший момент
Выбрал лучший момент
В сезоне-2012/2013 Фергюсон решил, что пора остановиться. И уйти красиво — с чемпионским кубком в руках.
Последний матч «МЮ» под руководством сэра Алекса — 19 мая 2013 года
Последний матч «МЮ» под руководством сэра Алекса — 19 мая 2013 года
Это безумная перестрелка с «Вест Бромвичем» в гостях. Матч закончился со счётом 5:5. Очень подходит к легендарной фразе Фергюсона: «Футбол, чёрт возьми!»
Что сейчас делает Фергюсон?
Что сейчас делает Фергюсон?
От управления клубом он дистанцировался. Однако остаётся амбассадором «Манчестер Юнайтед». В его задачи входит представлять клуб на мероприятиях. И, по подсчётам таблоида The Sun, на этой должности сэр Алекс получает £ 2 млн в год.
Хотя определённое влияние у него осталось
Хотя определённое влияние у него осталось
На правах учителя Фергюсон давал советы Уле-Гуннару Сульшеру. И именно благодаря сэру Алексу был форсирован камбэк-трансфер Криштиану Роналду.
Копилка сэра Алекса пополняется благодаря книгам и выступлениям
Копилка сэра Алекса пополняется благодаря книгам и выступлениям
В 2013 году вышла книга «Моя автобиография», за продажи новых копий он продолжает получать роялти. Кроме того, Фергюсон иногда проводит публичные выступления. Гонорар — около £ 100 тысяч.
С именем легендарного тренера связаны несколько компаний, оказывающих услуги в области спорта
С именем легендарного тренера связаны несколько компаний, оказывающих услуги в области спорта
ACF (Alexander Chapman Ferguson) Sports Promotions и три фирмы Damaja 1983, Damaja 1991 и Damaja 1999. Тут сэр Алекс подошёл творчески: Damaja — сокращение по первым двум буквам в именах сыновей (Даррен, Марк и Джейсон). Годы — отсылка к победам в Кубке кубков с «Абердином» и «МЮ», а также в ЛЧ.
Несколько лет назад Фергюсон был близок к смерти и долго не появлялся на публике
Несколько лет назад Фергюсон был близок к смерти и долго не появлялся на публике
Сэр Алекс пережил кровоизлияние в мозг. Шотландец вспоминал: «Я не мог произнести ни слова. Ужасно, абсолютно ужасно. И я лишь думал: «Что будет с моей памятью? Она вернётся? Смогу ли я когда-нибудь заговорить вновь?»
В 2021 году вышел документальный фильм «Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдаваться»
В 2021 году вышел документальный фильм «Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдаваться»
Режиссёром выступил Джейсон Фергюсон.
По подсчётам The Sun, в итоге Фергюсон сейчас зарабатывает около £ 235 тысяч в неделю
По подсчётам The Sun, в итоге Фергюсон сейчас зарабатывает около £ 235 тысяч в неделю
За все активности и бизнес. Хотя информацию The Sun всегда стоит подвергать сомнению. Тем не менее очень достойно для 80-летнего джентльмена!
Вот это пенсия! Что стало с великим сэром Алексом Фергюсоном
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