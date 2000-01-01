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Главные качки в футболе
Главные качки в футболе
Некоторые так изменились, что их не узнать! И кто теперь осмелится шутить над вратарём «Ливерпуля»?
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Адебайо Акинфенва
Адебайо Акинфенва
Этот парень провёл почти всю карьеру в низших английских дивизионах, а сейчас продолжает играть в 39 лет! В игровом плане Акинфенва ноунейм, но благодаря зверскому телосложению он популярен в интернете.
Адама Траоре
Адама Траоре
Про полузащитника «Барсы» вы и так всё знаете. В начале карьеры Адама был обычным игроком, но потом раскачался и превратился в настоящую машину. А ещё Траоре обмазывает руки детским маслом, чтобы соперники не могли его ухватить.
Фернандо Торрес
Фернандо Торрес
Помните такого? Торрес был одним из лучших нападающих Европы в «Ливерпуле», а после окончания карьеры решил активнее работать в зале. Сейчас Эль Ниньо можно не узнать.
Тим Визе
Тим Визе
Бывший вратарь «Вердера» стал качаться под конец карьеры. А затем Визе сменил футбол на рестлинг и для этого превратил своё тело в скалу.
Халк
Халк
Бывший нападающий «Зенита» всегда был очень фактурным. Причём у Халка накачаны не только руки и торс, но и ноги. Во многом поэтому у него такой мощный удар.
Джордж Элокоби
Джордж Элокоби
А вот этого футболиста вы вполне могли не знать. Элокоби, как и Акинфенва, давно играет в английском подвале, а сейчас ему уже 36 лет. Просто посмотрите на эту мощь!
Леон Горецка
Леон Горецка
Полузащитник «Баварии» ударно провёл время на карантине в 2020 году. Сезон приостановили, и Горецка отправился в зал. Теперь Леон сминает соперников.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Узнаёте? Кариусу для походов в зал не понадобился карантин — он просто не проходит в состав «Ливерпуля». Над вратарём шутили после финала Лиги чемпионов. А кто теперь осмелится?
Главные качки в футболе. Некоторые так изменились, что их не узнать!
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