Самые горячие цитаты Жозе Моуринью: от тюрьмы до Гарри Поттера

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«Я тренер, а не Гарри Поттер»: как отжигает в медиа Жозе Моуринью
«Я тренер, а не Гарри Поттер»: как отжигает в медиа Жозе Моуринью
Моуринью всегда славился острым языком и продолжает выдавать огненные цитаты по сей день. Вспомнили лучшие из них.
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О трудностях в тренерской работе:
О трудностях в тренерской работе:
«Если бы я искал лёгкую работу, то остался бы в «Порту». Великолепное голубое кресло, победа в Лиге чемпионов, бог, а после бога — я».
Журналисту, спросившему о схеме с тремя защитниками:
Журналисту, спросившему о схеме с тремя защитниками:
«Слышал тебя вчера на радио, ты был гораздо агрессивнее, намного сильнее критиковал, был жёстче. Я не ожидал такого лёгкого вопроса. Ты был очень агрессивен и жёсток на радио, но потом пришёл сюда и обделался передо мной».
О хейте:
О хейте:
«Тренируя «Интер», я чувствую себя Робин Гудом. Даже Иисус Христос не всем нравился, что уж говорить обо мне».
После окончания дисквалификации за оскорбление арбитра:
После окончания дисквалификации за оскорбление арбитра:
«Вышел из тюрьмы, готов отправиться на матч Лиги конференций».
Об Арсене Венгере:
Об Арсене Венгере:
«Венгер – это человек из тех, кого называют вуайеристами. Видимо, ему нравится следить за другими».
О том, как надо составлять команду:
О том, как надо составлять команду:
«Футболисты как яйца – бывают разного качества. В магазине ведь вы можете приобрести яйца первого, второго и даже третьего сорта. Естественно, чем лучше яйцо, тем вкуснее из него можно приготовить омлет».
О симуляциях Месси:
О симуляциях Месси:
«Как на каталонском будет «симулянт»? Барселона – культурная столица Испании, город с множеством театров и уличных актёров. Вот и Месси отлично научился актёрскому мастерству».
Об уровне игры Карима Бензема и Гонсало Игуаина:
Об уровне игры Карима Бензема и Гонсало Игуаина:
«С собакой ты всегда сможешь поохотиться на славу. Но если её нет? Что ж, тогда не остаётся ничего другого, кроме как взять с собой кота».
О критике со стороны Йохана Круиффа:
О критике со стороны Йохана Круиффа:
«Не хочу, чтобы он учил меня тому, как нужно проигрывать финал Лиги чемпионов со счётом 0:4».
О дебютном матче во главе «Реала» (0:0 с «Мальоркой»)
О дебютном матче во главе «Реала» (0:0 с «Мальоркой»)
«Я тренер, а не Гарри Поттер, который является магом. На самом деле магии не существует, она является ложью. А вот футбол — это реальность».
Самые горячие цитаты Жозе Моуринью: от тюрьмы до Гарри Поттера
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