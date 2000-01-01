Возраст не помеха: футболисты, которые поздно раскрылись
Не все топ-игроки показывали лучшие результаты с юного возраста.
Карим Бензема
В свои 34 года Бензема галопом несётся к «Золотому мячу» и выгрызает для «Реала» нужный результат матч за матчем. Лишь после ухода Роналду Кариму удалось показать себя во всей красе.
Джейми Варди
До 28 лет Джейми Варди был не так уж известен и особых достижений не имел, но поворотный сезон в «Лестере» сделал из него звезду английского футбола.
Диего Милито
Лишь к 30 годам Милито впервые попал в топ-клуб — начал выступления за «Интер». Почти сразу он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, а его дубль в финале ЛЧ принёс клубу трофей.
Диего Форлан
Своего настоящего пика Диего Форлан достиг в 2010 году (в 31 год). Тогда он вместе с «Атлетико» выиграл Лигу Европы и стал лучшим игроком чемпионата мира в ЮАР.
Лука Модрич
Модрич весьма неплохо показывал себя ещё в «Тоттенхэме», но окончательно раскрылся и вышел на пик в мадридском «Реале». «Золотой мяч» тому подтверждение.
Лука Тони
В 29 лет Тони стал лучшим бомбардиром серии А, а ещё за пару лет до этого выступал в Серии В. Все основные достижения футболист установил уже после 30 лет.
Антонио Ди Натале
До 32 лет Ди Натале так и не показал себя на высоком уровне, но внезапно ему удалось раскрыться и дважды подряд стать лучшим бомбардиром Серии А.
Андреа Пирло
В 32 года Андреа Пирло «списали» в «Милане», но он перешёл в «Ювентус» и провёл в клубе едва ли не лучший этап в карьере: подскочила результативность, а вся игра строилась вокруг него.
Бензема зажигает в 30+. Кто ещё из футбольных топов раскрылся так же поздно?
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