«Позор, который нельзя повторять!» Президент «Барселоны» вспылил из-за отсутствия фанатов на «Камп Ноу»
Вместимость стадиона «Барсы» — 99 354 зрителя. Однако в игре с «Айнтрахтом» как минимум 30 тысяч болели за гостей.
После вылета из Лиги Европы президент «Барсы» Жоан Лапорта раскритиковал то ли клуб, то ли его болельщиков:
«То, что случилось на трибунах, – позор, который нельзя повторять. Мы должны оценить всю информацию и принять меры. Нам придётся быть строже и не допускать определённых вещей. Мне как болельщику «Барселоны» стыдно и неловко оттого, что я увидел на трибунах».
О чём речь? Да просто фанаты из Франкфурта заполонили «Камп Ноу»
Да и всю Барселону. Просто посмотрите, как это было — в видео дальше.
На стадионе болельщиков «Айнтрахта» было минимум 30 тысяч
Почти одна треть стадиона! И они пережили один из лучших дней в жизни.
Вряд ли в ночь на 15 апреля был человек, счастливее, чем Филип Костич
Дубль в ворота «Барселоны» и возможность послушать песни своих фанатов — кайф!
Вратарь Кевин Трапп даже нашёл на трибуне свою возлюбленную
В смысле, они давно вместе. А не случайную фанатку.
Куда подевались болельщики «Барселоны»?
Часть фанатов ушла с трибуны во время матча, чтобы показать недовольство из-за такого массового присутствия фанатов «Айнтрахта». Но гости оказались на «Камп Ноу» легально. Им либо продали билеты болельщики «Барсы», либо билеты в принципе были свободны.
О проблемах с аудиторией на «Камп Ноу», впрочем, говорят давно
Клуб критиковали свои же болельщики за излишнее внимание к туристам. Из-за чего страдает атмосфера на стадионе. Кроме того, «затухание» «Камп Ноу» связывают с баном радикальной фан-группировки Boixos Nois.
Вся боль фанатов «Барселоны» — в этом парне в сине-гранатовой футболке
Оказался чужим на родном стадионе.
«Позор, который нельзя повторять!» Президент «Барселоны» вспылил из-за фанатов
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