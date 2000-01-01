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Чем запомнилась 15-матчевая серия «Барселоны» без поражений?
Чем запомнилась 15-матчевая серия «Барселоны» без поражений?
Вспоминаем самые яркие события беспроигрышной серии.
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Кто и как огорчил «Барсу»?
Кто и как огорчил «Барсу»?
Успешную серию сине-гранатовых прервал франкфуртский «Айнтрахт» прямо на «Камп Ноу» — «Барса» проиграла со счётом 2:3 и вылетела в 1/4 финала Лиги Европы.
Когда «Барса» последний раз проигрывала?
Когда «Барса» последний раз проигрывала?
Предыдущее поражение «Барселоны» случилось 20 января в матче Кубка Испании: сильнее оказался «Атлетик» из Бильбао.
Из 15 матчей выиграли 11
Из 15 матчей выиграли 11
11 побед и 4 ничейных результата говорили о том, что команда Хави набрала отличный ход после невнятной первой половины сезона.
Началась серия с «Алавеса»
Началась серия с «Алавеса»
После вылета из Кубка Испании «Барселона» в гостях победила «Алавес», барахтающийся на дне таблицы Ла Лиги.
А продолжилась победой над «Атлетико»
А продолжилась победой над «Атлетико»
«Нас больше никто не остановит», — говорил Хави в раздевалке после победы над «Атлетико».
Успешное противостояние с «Наполи» в ЛЕ…
Успешное противостояние с «Наполи» в ЛЕ…
В ходе серии «Барселона» успешно справилась с «Наполи» в Лиге Европы — ничья дома и победа в гостях.
…и с «Галатасараем»
…и с «Галатасараем»
В 1/8 финала «Барса» пошла по той же схеме: ничья в первом матче и гостевая победа во втором.
Разгром «Реала» в гостях
Разгром «Реала» в гостях
Сенсационная победа над «Реалом» в Мадриде стала венцом этой серии каталонцев.
Новую серию можно начать в матче с «Кадисом»
Новую серию можно начать в матче с «Кадисом»
Следующая игра «Барсы» запланирована на 18 апреля.
«Барса» шла без поражений 15 игр, Хави считал команду неостановимой. Вспоминаем суперсерию
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