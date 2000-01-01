«Барса» шла без поражений 15 игр, Хави считал команду неостановимой. Вспоминаем суперсерию

Кто и как огорчил «Барсу»?

Успешную серию сине-гранатовых прервал франкфуртский «Айнтрахт» прямо на «Камп Ноу» — «Барса» проиграла со счётом 2:3 и вылетела в 1/4 финала Лиги Европы.