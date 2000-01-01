Кто из звёздных футболистов не выигрывал Лигу чемпионов. В списке — семь чемпионов мира

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Именитые футболисты, не выигрывавшие Лигу чемпионов
Именитые футболисты, не выигрывавшие Лигу чемпионов
В списке — семь чемпионов мира.
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🇧🇷 Роналдо (ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан»)
🇧🇷 Роналдо (ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/2003 («Реал» проиграл в полуфинале). 
🇦🇷 Серхио Агуэро («Атлетико», «Манчестер Сити»)
🇦🇷 Серхио Агуэро («Атлетико», «Манчестер Сити»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2020/2021 («Манчестер Сити» проиграл в финале). 
🇸🇪 Златан Ибрагимович («Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед»)
🇸🇪 Златан Ибрагимович («Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2009/2010 («Барселона» проиграл в полуфинале). 
🇮🇹 Франческо Тотти («Рома»)
🇮🇹 Франческо Тотти («Рома»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2006/2007 и сезоне-2007/2008 («Рома» проиграла в четвертьфинале). 
🇫🇷 Эрик Кантона («Осер», «Марсель», «Бордо», «Монпелье», «Лидс», «Манчестер Юнайтед»)
🇫🇷 Эрик Кантона («Осер», «Марсель», «Бордо», «Монпелье», «Лидс», «Манчестер Юнайтед»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1996/1997 («Манчестер Юнайтед» проиграл в полуфинале). 
🇳🇱 Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Гамбург», «Малага»)
🇳🇱 Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Гамбург», «Малага»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2001/2002 («МЮ» проиграл в полуфинале). 
🇮🇹 Джанлуиджи Буффон («Парма», «Ювентус», «ПСЖ»)
🇮🇹 Джанлуиджи Буффон («Парма», «Ювентус», «ПСЖ»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/2003, сезоне-2014/2015 и сезоне-2016/2017 («Ювентус» трижды проиграл в финале). 
🇫🇷 Патрик Виейра («Арсенал», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити»)
🇫🇷 Патрик Виейра («Арсенал», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2000/2001, сезоне-2003/2004 («Арсенал» дважды проиграл в четвертьфинале), сезоне-2005/2006 («Ювентус» проиграл в четвертьфинале). 
🇮🇹 Роберто Баджо («Фиорентина», «Ювентус», «Милан», «Болонья», «Интер», «Брешия»)
🇮🇹 Роберто Баджо («Фиорентина», «Ювентус», «Милан», «Болонья», «Интер», «Брешия»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1999/2000 («Интер» проиграл в четвертьфинале). 
🇩🇪 Михаэль Баллак («Кайзерслаутерн», «Байер», «Бавария», «Челси»)
🇩🇪 Михаэль Баллак («Кайзерслаутерн», «Байер», «Бавария», «Челси»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2001/2002 («Байер»), сезоне-2007/2008 («Челси») – обе команды проиграли в финале. 
🇳🇱 Деннис Бергкамп («Аякс», «Интер», «Арсенал»)
🇳🇱 Деннис Бергкамп («Аякс», «Интер», «Арсенал»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2005/2006 («Арсенал» проиграл в финале). 
🇩🇪 Лотар Маттеус («Боруссия» Мёнхенгладбах, «Бавария», «Интер»)
🇩🇪 Лотар Маттеус («Боруссия» Мёнхенгладбах, «Бавария», «Интер»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1986/1987 (тогда ещё Кубок чемпионов) и сезоне-1998/1999 («Бавария» дважды проиграла в финале). 
🇪🇸 Сеск Фабрегас («Арсенал», «Барселона», «Челси», «Монако»)
🇪🇸 Сеск Фабрегас («Арсенал», «Барселона», «Челси», «Монако»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2005/2006 («Арсенал» проиграл в финале). 
🇦🇷 Диего Марадона («Барселона», «Наполи», «Севилья»)
🇦🇷 Диего Марадона («Барселона», «Наполи», «Севилья»)
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1990/1991 (Кубок чемпионов, «Наполи» проиграл в 1/8 финала).
Кто из звёздных футболистов не выигрывал Лигу чемпионов. В списке — семь чемпионов мира
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