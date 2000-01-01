Кто из звёздных футболистов не выигрывал Лигу чемпионов. В списке — семь чемпионов мира

🇩🇪 Лотар Маттеус («Боруссия» Мёнхенгладбах, «Бавария», «Интер»)

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1986/1987 (тогда ещё Кубок чемпионов) и сезоне-1998/1999 («Бавария» дважды проиграла в финале).