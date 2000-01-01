Точно в окно… где стоял Кан! Левандовски показал мастерство удара
Директор «Баварии» теперь настолько занят, что играет только через окно офиса.
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Смотрите в видео далее.
Точно в окно… где стоял Кан! Левандовски показал мастерство удара
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