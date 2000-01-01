На футбол — в карете! Болельщики ЦСКА едут в Уфу в стиле «Золушки»

В 25-м туре РПЛ московский ЦСКА играет на выезде с «Уфой». И болельщики армейцев выбрали необычный способ, как приехать в столицу Башкортостана.

Видео из телеграм-канала OfNews.