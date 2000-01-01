Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики
У португальца 60 хет-триков за клуб и сборную. На это ему потребовалось 14 лет.
1-й хет-трик — «Ньюкаслу», 12 января 2008 года
Свой первый хет-трик Роналду выбил уже будучи звездой «Манчестер Юнайтед».
10-й хет-трик — «Сарагосе», 28 августа 2011 года
20-й хет-трик — «Хетафе», 27 января 2013 года
30-й хет-трик — «Сельте», 6 декабря 2014 года
Впервые хет-трик совпал с празднованием «SIUUU!»
40-й хет-трик — «Сельте», 5 марта 2016 года
И снова досталось «Сельте».
50-й хет-трик — «Жироне», 18 марта 2018 года
60-й хет-трик — «Норвичу», 16 апреля 2022 года
Как третий гол Роналду выглядел с трибуны «Олд Траффорд»? Смотрите в видео — нажмите на эту ссылку для перехода
С ума сошли примерно все!
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики
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