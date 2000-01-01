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Вместо кубка — стул! Раздевалка «Реала» сходит с ума после камбэка с «Севильей». Видео
Вместо кубка — стул! Раздевалка «Реала» сходит с ума после камбэка с «Севильей». Видео
Защитник «Реала», видимо, тренирует празднование с кубком чемпионов Испании.
Два видео, которые позволят ощутить победную атмосферу в раздевалке «Реала» после 3:2 в Севилье. Советуем включить звук!
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Что случилось-то? Если вы всё пропустили, то «Реал» устроил камбэк в игре с «Севильей»
Что случилось-то? Если вы всё пропустили, то «Реал» устроил камбэк в игре с «Севильей»
К 50-й минуте проигрывали — 0:2. Голы на счету Ивана Ракитича и Эрика Ламелы.
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А потом Карло Анчелотти снова устроил мастер-класс по заменам — и перевернул матч
А потом Карло Анчелотти снова устроил мастер-класс по заменам — и перевернул матч
Сначала Родриго (вышел на 46-й) забил на 50-й минуте. Затем Начо (вышел на 81-й) сравнял на 83-й.
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Естественно, победный у Карима Бензема — 2:3!
Естественно, победный у Карима Бензема — 2:3!
На 90+2-й минуте капитан принёс победу «Реалу». С передачи, кстати, всё того же Родриго.
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Так что есть повод праздновать. «Реал» обыграл конкурента и оторвался на 15 очков
Так что есть повод праздновать. «Реал» обыграл конкурента и оторвался на 15 очков
До конца чемпионата шесть туров, а по-настоящему грозный соперник будет лишь один — в дерби — «Атлетико». 😏🏆
Новый ритуал со стулом звезды «Реала»! Раздевалка сходит с ума после камбэка. Видео
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