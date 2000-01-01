Пил в фавелах, но выбрался со дна. Что стало с Адриано?

Куда пропал Адриано из «Интера»?
Его называли новым Роналдо, а он загубил карьеру и чуть не спился.
Адриано покинул «Интер» ещё в 2009 году
После этого футболист провел лишь один сезон на нормальном уровне — на родине во «Фламенго». Затем карьера Адриано пошла под откос.
Смерть отца вогнала футболиста в депрессию
Из-за потери папы Адриано начал очень много пить. Бразилец признавался, что без вклада отца он бы вообще ничего не добился.
Адриано чуть не спился ещё в Италии
«Я пил всё, что мне попадалось под руку: вино, виски, пиво. Я приезжал на тренировки пьяным. Я не спал, чтобы не опоздать на тренировку, но приезжал на базу в непотребном состоянии», — рассказывал Адриано потом.
Возвращение на родину не помогло
После «Интера» в карьере Адриано были такие клубы, как «Рома», «Коринтианс», «Фламенго», «Атлетико Паранаэнсе». С футболистом то и дело расторгали контракты из-за пропуска тренировок, проблем с весом и дисциплиной.
Перезагрузка в США не удалась
В 2016 году Адриано стал играющим совладельцем клуба «Майами Юнайтед» из четвертого по силе американского дивизиона. Тогда футболисту было всего 34 года. В клубе Адриано пробыл всего несколько месяцев.
Адриано пошёл по скользкой дорожке
В Бразилии Адриано пустился во все тяжкие. Деньги, оставшиеся от футбольной карьеры, футболист тратил на запрещённые вещества, алкоголь, вечеринки и девушек.
Начались даже проблемы с законом
Пресса раскопала информацию о том, что Адриано имел связи с наркокартелем. Футболиста обвиняли в торговле оружием и подарках для дилеров. Но дело так и не завели.
В последние годы всё наладилось
Судя по социальным сетям Адриано сейчас, его жизнь в какой-то момент наладилась. Он постооянно выкладывает снимки с родными и близкими, а также обожает селфи с улыбкой во все 32.
Адриано излил душу и рассказал о фавелах
В 2021 году появилась большая исповедь Адриано на The Players Tribune. Там он открыто рассказал о детстве, потере отца и травмах. «Адриано не пропадал в фавелах. Он просто вернулся домой», — так заканчивается обращение футболиста.
Видео весёлой жизни Адриано всплывают до сих пор
В марте 2022 года в Сети получило популярность видео с полуголым Адриано, выпивающим на одной из улиц Рио-де-Жанейро. Ролик мог быть сделан давно, но игроку всё еще припоминают такой образ жизни.
Возвращение на «Джузеппе Меацца»
На днях Адриано вернулся в Милан и побывал на полуфинале Кубка Италии. Кажется, жизнь бразильца действительно налаживается.
Пил в фавелах, но выбрался со дна. Что стало с Адриано?
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