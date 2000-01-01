Пил в фавелах, но выбрался со дна. Что стало с Адриано?

Адриано чуть не спился ещё в Италии

«Я пил всё, что мне попадалось под руку: вино, виски, пиво. Я приезжал на тренировки пьяным. Я не спал, чтобы не опоздать на тренировку, но приезжал на базу в непотребном состоянии», — рассказывал Адриано потом.