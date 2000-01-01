Пил в фавелах, но выбрался со дна. Что стало с Адриано?

Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Куда пропал Адриано из «Интера»?
Куда пропал Адриано из «Интера»?
Его называли новым Роналдо, а он загубил карьеру и чуть не спился.
AMP-версия
Адриано покинул «Интер» ещё в 2009 году
Адриано покинул «Интер» ещё в 2009 году
После этого футболист провел лишь один сезон на нормальном уровне — на родине во «Фламенго». Затем карьера Адриано пошла под откос.
Смерть отца вогнала футболиста в депрессию
Смерть отца вогнала футболиста в депрессию
Из-за потери папы Адриано начал очень много пить. Бразилец признавался, что без вклада отца он бы вообще ничего не добился.
Адриано чуть не спился ещё в Италии
Адриано чуть не спился ещё в Италии
«Я пил всё, что мне попадалось под руку: вино, виски, пиво. Я приезжал на тренировки пьяным. Я не спал, чтобы не опоздать на тренировку, но приезжал на базу в непотребном состоянии», — рассказывал Адриано потом.
Возвращение на родину не помогло
Возвращение на родину не помогло
После «Интера» в карьере Адриано были такие клубы, как «Рома», «Коринтианс», «Фламенго», «Атлетико Паранаэнсе». С футболистом то и дело расторгали контракты из-за пропуска тренировок, проблем с весом и дисциплиной.
Перезагрузка в США не удалась
Перезагрузка в США не удалась
В 2016 году Адриано стал играющим совладельцем клуба «Майами Юнайтед» из четвертого по силе американского дивизиона. Тогда футболисту было всего 34 года. В клубе Адриано пробыл всего несколько месяцев.
Адриано пошёл по скользкой дорожке
Адриано пошёл по скользкой дорожке
В Бразилии Адриано пустился во все тяжкие. Деньги, оставшиеся от футбольной карьеры, футболист тратил на запрещённые вещества, алкоголь, вечеринки и девушек.
Начались даже проблемы с законом
Начались даже проблемы с законом
Пресса раскопала информацию о том, что Адриано имел связи с наркокартелем. Футболиста обвиняли в торговле оружием и подарках для дилеров. Но дело так и не завели.
В последние годы всё наладилось
В последние годы всё наладилось
Судя по социальным сетям Адриано сейчас, его жизнь в какой-то момент наладилась. Он постооянно выкладывает снимки с родными и близкими, а также обожает селфи с улыбкой во все 32.
Адриано излил душу и рассказал о фавелах
Адриано излил душу и рассказал о фавелах
В 2021 году появилась большая исповедь Адриано на The Players Tribune. Там он открыто рассказал о детстве, потере отца и травмах. «Адриано не пропадал в фавелах. Он просто вернулся домой», — так заканчивается обращение футболиста.
Видео весёлой жизни Адриано всплывают до сих пор
Видео весёлой жизни Адриано всплывают до сих пор
В марте 2022 года в Сети получило популярность видео с полуголым Адриано, выпивающим на одной из улиц Рио-де-Жанейро. Ролик мог быть сделан давно, но игроку всё еще припоминают такой образ жизни.
Возвращение на «Джузеппе Меацца»
Возвращение на «Джузеппе Меацца»
На днях Адриано вернулся в Милан и побывал на полуфинале Кубка Италии. Кажется, жизнь бразильца действительно налаживается.
Пил в фавелах, но выбрался со дна. Что стало с Адриано?
Читайте также
Самые горячие дерби «Спартака» и ЦСКА в Кубке
Самые горячие дерби «Спартака» и ЦСКА в Кубке
Яркие моменты противостояния «Ливерпуль» – «МЮ»
Яркие моменты противостояния «Ливерпуль» – «МЮ»
Все успехи Карима Бензема за прошлую неделю
Все успехи Карима Бензема за прошлую неделю
Лидер «МЮ» попал в мощную аварию! Фото
Лидер «МЮ» попал в мощную аварию! Фото
Раздевалка «Реала» сходит с ума после камбэка
Раздевалка «Реала» сходит с ума после камбэка
Футболисты, не выигрывавшие Лигу чемпионов
Футболисты, не выигрывавшие Лигу чемпионов
Карпин снова победил! «Ростов» вырвал три очка
Карпин снова победил! «Ростов» вырвал три очка
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики
Царский штрафной Роналду — взгляд с трибуны
Царский штрафной Роналду — взгляд с трибуны
5 голов за 14 минут! Шоу «Боруссии» и Холанда
5 голов за 14 минут! Шоу «Боруссии» и Холанда
На футбол — в карете! Болельщики ЦСКА едут в Уфу
На футбол — в карете! Болельщики ЦСКА едут в Уфу
Класс от Левандовского
Класс от Левандовского
Болельщик предложил нападающему соперника пиво
Болельщик предложил нападающему соперника пиво
Прервалась беспроигрышная серия Хави в «Барселоне»
Прервалась беспроигрышная серия Хави в «Барселоне»
Самые красивые спутницы футболистов РПЛ
Самые красивые спутницы футболистов РПЛ
Президент «Барселоны» вспылил из-за фанатов
Президент «Барселоны» вспылил из-за фанатов
© championat.com 2000–2022