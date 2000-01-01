«Да вы издеваетесь!» Неймар и Мбаппе танцуют с мячом и гоняют соперников. Взгляд с трибуны

Как вообще дела у «ПСЖ»?

Парижане уверенно лидируют в Лиге 1. Команде осталось набрать всего одно очко, чтобы завоевать очередной чемпионский титул. А вот из Лиги чемпионов столичный клуб вылетел ещё на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Реалу».