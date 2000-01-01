Неймар и Мбаппе танцуют с мячом и гоняют соперников. Взгляд с трибуны
Уровень чемпионата Франции им точно подходит? И зачем им вообще Лео Месси?
Видео из соцсетей. ►►
Видео из соцсетей. ►►
Как вообще дела у «ПСЖ»?
Парижане уверенно лидируют в Лиге 1. Команде осталось набрать всего одно очко, чтобы завоевать очередной чемпионский титул. А вот из Лиги чемпионов столичный клуб вылетел ещё на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Реалу».
«Да вы издеваетесь!» Неймар и Мбаппе танцуют с мячом и гоняют соперников. Взгляд с трибуны
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