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Неймар и Мбаппе танцуют с мячом и гоняют соперников. Взгляд с трибуны
Неймар и Мбаппе танцуют с мячом и гоняют соперников. Взгляд с трибуны
Уровень чемпионата Франции им точно подходит? И зачем им вообще Лео Месси?

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Как вообще дела у «ПСЖ»?
Как вообще дела у «ПСЖ»?
Парижане уверенно лидируют в Лиге 1. Команде осталось набрать всего одно очко, чтобы завоевать очередной чемпионский титул. А вот из Лиги чемпионов столичный клуб вылетел ещё на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Реалу».
«Да вы издеваетесь!» Неймар и Мбаппе танцуют с мячом и гоняют соперников. Взгляд с трибуны
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