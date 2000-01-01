Как Уэйн Руни феерил в АПЛ, будучи игроком?
Просто феноменальные цифры Руни в чемпионате Англии.
491 матч в АПЛ
Такое количество встреч Руни провёл, играя за два клуба: «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
284 победы
В общей сложности Руни выиграл более половины сыгранных матчей в АПЛ (почти 58%).
208 забитых мячей
За всю карьеру в чемпионате Англии Руни удалось огорчить соперников целых 208 раз.
103 голевых паса
При этом Уэйн не забывал ассистировать партнёрам.
Пять титулов за карьеру
Все пять побед в чемпионате Англии Руни одержал с «МЮ».
Пять раз становился игроком месяца
Награду «Лучший игрок месяца» Руни дважды получал в 2005-м, ещё по разу — в 2006-м, 2007-м и 2010-м.
Звание лучшего игрока сезона-2009/2010
В одном из сезонов Руни был мощно отмечен в индивидуальном плане.
И бомбардир, и ассистент
Руни — единственный игрок, которому удалось пробить отметку и в 200 голов, и в 100 ассистов.
Лучший гол в истории манчестерских дерби
12 февраля 2011 года Руни забил один из главных мячей в карьере: удар в падении через себя стал одним из главных хайлайтов последних лет.
Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок?
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