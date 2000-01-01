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Как Уэйн Руни феерил в АПЛ, будучи игроком?
Как Уэйн Руни феерил в АПЛ, будучи игроком?
Просто феноменальные цифры Руни в чемпионате Англии.
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491 матч в АПЛ
491 матч в АПЛ
Такое количество встреч Руни провёл, играя за два клуба: «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
284 победы
284 победы
В общей сложности Руни выиграл более половины сыгранных матчей в АПЛ (почти 58%).
208 забитых мячей
208 забитых мячей
За всю карьеру в чемпионате Англии Руни удалось огорчить соперников целых 208 раз.
103 голевых паса
103 голевых паса
При этом Уэйн не забывал ассистировать партнёрам.
Пять титулов за карьеру
Пять титулов за карьеру
Все пять побед в чемпионате Англии Руни одержал с «МЮ».
Пять раз становился игроком месяца
Пять раз становился игроком месяца
Награду «Лучший игрок месяца» Руни дважды получал в 2005-м, ещё по разу — в 2006-м, 2007-м и 2010-м.
Звание лучшего игрока сезона-2009/2010
Звание лучшего игрока сезона-2009/2010
В одном из сезонов Руни был мощно отмечен в индивидуальном плане.
И бомбардир, и ассистент
И бомбардир, и ассистент
Руни — единственный игрок, которому удалось пробить отметку и в 200 голов, и в 100 ассистов.
Лучший гол в истории манчестерских дерби
Лучший гол в истории манчестерских дерби
12 февраля 2011 года Руни забил один из главных мячей в карьере: удар в падении через себя стал одним из главных хайлайтов последних лет.
Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок?
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