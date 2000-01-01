⚽️ Бензема — машина по забиванию голов! Вошёл в историю «Реала»
Пятый футболист в истории «Мадрида», которому удалось забить 40 голов за сезон. И это в 34 года!
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Гол «Манчестер Сити» стал для капитана «Реала» юбилейным в сезоне — у него уже 40 мячей
→ 25 голов в чемпионате Испании
→ 13 голов в ЛЧ
→ 2 гола в Суперкубке Испании
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→ 13 голов в ЛЧ
→ 2 гола в Суперкубке Испании
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Бензема стал пятым игроком в истории «Реала», которому покорилась эта планка за сезон
Как же долго он этого ждал! Забил столько впервые в карьере.
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Компания у Бензема очень изысканная. Сплошь легенды «Реала»!
Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Уго Санчес ( по два раза) и Криштиану Роналду. Последний так вообще перешагивал рубеж в 40 голов за сезон восемь (!!!) раз.
Бензема — машина по забиванию голов! Вошёл в историю «Реала»
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